Dolar/TL 4.50'yi gördü, Merkez Bankası'ndan açıklama geldi

Dün 4.4750 seviyesini test ederek yeni rekorunu kıran kur, bugün 4.46 seviyelerinde güne başladıktan sonra öğle saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve 4.50'nin üzerine çıktı. Euro da 5.32'yi geçerek rekor kırdı.
Aynı dakikalarda Borsa İstanbul da yüzde 0.6 değer kaybıyla 100.900 civarında seyrediyor.
MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) doların 4.50'yi aşmasından sonra bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır."
Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır. https://t.co/GdhCqIIxeg— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 16 Mayıs 2018
TCMB'nin açıklamasından sonra kurda düşüş yaşandı ve dolar/TL 4.41'e kadar geriledi.
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