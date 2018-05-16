Dolar/TL 4.50'yi gördü, Merkez Bankası'ndan açıklama geldi

Türk Lirası'nda değer kaybı artan ivmeyle bugün de sürüyor. Dün 4.47'yi aşarak rekor tazeleyen dolar/TL bugün 4.5006 seviyesine kadar yükseldi. Euro da 5.32'in üzerine çıktı. Merkez Bankası, kurdaki yükselişin ardından 'gerekli adımların atılacağına' dair bir mesaj yayınladı.

© AA / Elif Öztürk Ertem: TCMB, enflasyonla mücadeleyi destekleyecek adımları seçimden sonra devreye sokacak

Dolar/TL, iç ve dış dinamiklere bağlı olarak yeni rekorlar kırıyor.

Dün 4.4750 seviyesini test ederek yeni rekorunu kıran kur, bugün 4.46 seviyelerinde güne başladıktan sonra öğle saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve 4.50'nin üzerine çıktı. Euro da 5.32'yi geçerek rekor kırdı.

Aynı dakikalarda Borsa İstanbul da yüzde 0.6 değer kaybıyla 100.900 civarında seyrediyor.

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TL, bu yıl dolar karşısında yüzde 15'e yakın değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybedenlerden biri durumunda.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) doların 4.50'yi aşmasından sonra bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır."

Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır. https://t.co/GdhCqIIxeg — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 16 Mayıs 2018

TCMB'nin açıklamasından sonra kurda düşüş yaşandı ve dolar/TL 4.41'e kadar geriledi.