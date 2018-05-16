Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, Erdoğan'la görüşecek

Doların 4.50'yi aşmasıyla birlikte TCMB, gerekli adımların atılacağına dair bir mesaj yayınladı. Bu mesajın ardından TCMB Başkanı Çetinkaya, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Çetinkaya'nın burada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği öğrenildi. Görüşmede Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada TCMB hakkında şunları söylemişti:

“Şu anda öyle veya böyle siz ülkede yürütmenin başısınız. Tabi ki TCMB bağımsızlığı söz konusudur. Ama TCMB bağımsızlığının gereği ile kalkıp, herhalde yürütmenin başı olan bir başkanın burada vermiş olduğu sinyalleri bir kenara koyacak hali yok. O da tabi buna göre değerlendirmelerini yapacaktır. Adımlarını ona göre yapacaktır. Ben bunun gelecek için çok isabetli adımların atılmasına vesile olacağına inanıyorum.”Şu anda öyle veya böyle siz ülkede yürütmenin başısınız. Tabi ki TCMB bağımsızlığı söz konusudur. Ama TCMB bağımsızlığının gereği ile kalkıp, herhalde yürütmenin başı olan bir başkanın burada vermiş olduğu sinyalleri bir kenara koyacak hali yok. O da tabi buna göre değerlendirmelerini yapacaktır. Adımlarını ona göre yapacaktır. Ben bunun gelecek için çok isabetli adımların atılmasına vesile olacağına inanıyorum.” demişti.