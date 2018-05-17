İktisatçı Cansen: Merkez Bankası'nın yaptığına karşılıksız para basmak denir

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) dört ayda 10 milyar TL para bastı. Ocak ayından 124 milyar olan tedavüldeki para miktarı 134 milyar TL’ye ulaştı. İktisatçı Ege Cansen durumu “Buna karşılıksız para basma denir” diyerek yorumladı.

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre, Merkez Bankası tedavüldeki paranı miktarını hızla artırıyor.

İktisatçı Ege Cansen de Ocak 2009'da 38 milyar 340 milyon lira olan tedavüldeki para miktarının geçen ay 134 milyar 780 milyon 312.630 liraya ulaşmasını yorumladı.

Cansen, “Hükümetlerin seçim havasına girdiklerinde ki açıklanan paketler bunu gösteriyor. Bu tür ortamlarda maliye bütçe açığı verir. Normal olarak ya vergi artışına gidilir ya da borçlanma yöntemi seçilerek kamu borcu artırılır” diye konuştu ve para üretmek için iki farklı yöntem olduğunu anlattı.

Cansen şöyle devam etti:

“Devletin aslında parası yoktur devleti yönetenler para yerler. Para üretimi için iki farklı yöntem vardır bir tanesi işin ahlaksız yoludur. Bu da Merkez Bankası'na para bastırmaktır. Buna bütçe avansı denir. Maliye der ki; ‘vergi topluyorum ama yetmiyor, borçlandım olmuyor' o zaman ahlaksız olarak nitelendirdiğimiz yöntem olan para basmaya yönelir. Buna karşılıksız para basmak denir. Basılan parayı Hazine ileride vergi toplayarak ödeyeceğini söyleyerek avans alır. En son Merkez Bankası'ndan avans çekmek için bir tavan konuldu kanunla. Çekilen avansın bütçenin yüzde 15'ini geçmemesi gerekiyor.” Cansen bu adımların enflasyon yaratacağını ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Enflasyonun kelime anlamı ‘şişme'dir. Burada şişen para miktarıdır. Açıklanan enflasyon rakamları da işte bu para şişmesidir.”