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    Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 245 milyar doları aştı

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Ekonomi
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    Özel sektörün mart sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 18.6 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 5.5 milyar dolar artarak 226.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece toplam borç 245.4 milyar doları aştı.

    Dolar
    © AFP 2018 / LUIS ACOSTA
    Özel sektörün borcu 22 milyar dolar arttı
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı. 

    Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 5.5 milyar dolar artarak 226.8 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 401 milyon dolar artarak 18.6 milyar dolara yükseldi.

    Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 98 milyon dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1.5 milyar dolar artışla 31.8 milyar dolar oldu.

    Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 376 milyon dolar artarken, tahvil stoku ise 2 milyon dolar artışla 4.4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

    Türk Lirası banknot
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    Özel sektörün borç yükü ağırlaştı
    Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3.6 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 507 milyon dolar artışla 7.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 214 milyon dolar azalışla 12 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 694 milyon dolar artışla 3.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

    BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 69.1 MİLYAR DOLAR

    Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3.3 milyar dolar artarak 156.6 milyar dolara yükseldi.

    Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 549 milyon dolar artarak 18 milyar dolar seviyesine çıktı.

    Dolar
    © REUTERS / Rick Wilking
    Özel sektörün dış borcu iki ayda 6.8 milyar daha artarak 228 milyar dolar oldu
    Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 226,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,8'inin dolar, yüzde 34.9’unun euro, yüzde 4.6’sının Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 18.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 49.7’sinin dolar, yüzde 29.3’ünün euro, yüzde 20.6’sının Türk lirası ve yüzde 0.4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

    Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla, 226.8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 50.7’sinin finansal kuruluşların, yüzde 49.3’ünün ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 18.6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 78.1'ini finansal kuruluşların, yüzde 21.9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu olduğu görüldü.

    Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 69.1 milyar dolar olduğu gözlendi.

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    Etiketler:
    Borçlanma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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