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    Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkan Vekili Himmet Karadağ

    BİST Başkanı Karadağ, halka arzda iptallerden memnun: Yok pahasına satacak halleri yok

    © AA /
    Ekonomi
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    Borsa İstanbul (BİST) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Ertelenen halka arzlarda firmaların bu kararı almasından memnun oldum. Firmaların kötü finansal koşullar nedeniyle yok pahasına satılacak halleri yok. O anlamda ertelemeleri çok mantıklı" dedi.

    borsa istanbul
    © Fotoğraf : Twitter
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    Karadağ son dönemde ertelenen halka arzlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Borsa İstanbul olarak her zaman halka arzların başarılı şekilde tamamlanmasını beklediklerini dile getiren Karadağ, ertelenen halka arzlarda firmaların bu kararı almasından Borsa Başkanı olarak memnun olduğunu söyledi.

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    Karadağ, sermaye piyasalarının sürdürülebilirliği açısından finans piyasasındaki yatırımcıların birbiri ile haberleşen yatırımcılar olduklarına dikkati çeken Karadağ, şunları kaydetti:

    "Sizin pozisyonunuz kuvvetli olmazsa, gerektiğinde halka arz kararını erteleme, esnetme, azaltma, şartlara göre değiştirme şansınız olmazsa çok kötü fiyatlar alıp, halka arzı tamamlamak zorunda kalabilirsiniz. Bu ertelemeyi yapan iki firmamızın da durumu şirketlerimizin finansalları güçlü. Bu onlara, 'Biz bu şartlarda halka arz kararı aldık ama halka arzda başladığımız noktada değiliz. Hem kurda hem siyasi iklimde değişmeler oldu. Bu halka arzı tamamlayalım mı?' sorusunu getirdi. Bence tamamlamamaları daha makul.

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    © AA /
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    Bu durum uluslararası piyasalara da 'Her şart ve koşulda biz halka arzdan gelecek fonlara muhtaç değiliz.' mesajı veriyor. İki firmamızın da mali durumunu biliyorum, çok nitelikli, markalaşma sürecinde belli aşamaları geçmiş uluslararası marka olmuş firmalar. Halka arz olsa tekrar uluslararası yatırımlarına, markalaşmaya devam edebilirlerdi ama o kadar emeklerle bir noktaya getirdikleri firmaları da, bu kısa dönemli, kötü finansal koşullar nedeniyle yok pahasına da satacak halleri yok. O anlamda ertelemeleri çok mantıklı. Seçim sonrasında çok daha güzel koşullarda yine halka arz fırsatları karşılarında olacak."

    İki firmanın da bu aşamada uluslararası yatırımcılar açısından kayıp olduğuna işaret eden Karadağ, iki firmanın da buradan gelecek kaynağa ihtiyacının olmadığının altını çizdi.

    Karadağ, "Sermaye piyasalarına bu iki firma renk getirecekti, bizim açımızdan güzel olacaktı ama bazen uluslararası koşullar, yatırım iklimi ertelemeyi gerekli kılabiliyor. Ben kendilerine de bu anlamda esnek hareket etmelerini tavsiye etmiştim, bu yönde de karar aldılar, makul ve mantıklı oldu" diye konuştu.

    Seçimin erkene alınmasının piyasalar açısından avantajlı olduğuna işaret eden Karadağ, seçim sonrası takvimin daha uygun olacağını söyledi.

    Mayıs ayının başında Beymen ve ardından Defacto'nun, yakın zamanda da Penta Teknoloji'nin halka arzı ertelenmişti.

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    Etiketler:
    Halka arz, Borsa İstanbul, Himmet Karadağ, Türkiye
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