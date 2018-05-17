AEB ve İran serbest ticaret bölgesi için ilk imzayı attı

© Sputnik / Александр Астафьев AEB ülkeleri, İran’la serbest ticaret bölgesi oluşturmak istiyor

İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilen ABD, uluslararası topluma İran'a ambargo uygulama çağrısı yaparken Rusya öncülüğündeki 5 üyeli AEB'den Washington'un çağrısını gözardı eden bir hamle geldi.

AEB ile İran arasında serbest ticaret bölgesi kurulması için 3 yıl önce başlayan görüşmelerde ilk imzalar atıldı. Astana Ekonomi Forumu'nda yapılan geçici anlaşmayla taraflar arasında kalıcı serbest ticaret bölgesi kurulması yönünde ilk adım atılmış oldu.

Taraflar, 3 yıllık süre zarfında kalıcı anlaşmanın oluşturulmasına yönelik konularda mutabakat sağlama imkanı bulacak.

Forumda konuşan AEB Ekonomik Komisyonu Başkanı Tigran Sarkisyan, "Geçici anlaşma, tahkim de dahil olmak üzere, etkili bir ihtilaf çözüm mekanizması sunuyor. Anlaşmayla birlikte üst düzey yetkililerden oluşan ortak komisyon ve iş diyaloğu da kuruluyor" dedi.

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Anlaşma, yüzlerce üründe gümrük vergilerinin düşürülmesini veya sıfırlanmasını öngörüyor. Geçen yıl 2.7 milyar dolar seviyesinde olan karşılıklı ticaretin belirgin oranda artması bekleniyor.

AEB ve İran arasında serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin görüşmeler üç yıl önce başlamış ancak birçok kez durdurulmuştu.

2015te kurulan AEB'de bugün itibarıyla Rusya, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan bulunuyor.

AEB, 2016 yılında Vietnam ile serbest ticaret bölgesi anlaşması imzalamıştı.