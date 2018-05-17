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    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

    Fakıbaba: Çocuğuma baklava götüreceksem mutlaka cevizli götürmek zorunda mıyım?

    © AA / Mehmet Fatih Aslan
    Ekonomi
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    Artan Antep fıstığı fiyatları için tedbir alacaklarını belirten Bakan Fakıbaba, baklava üreticilerine de çeşitleri artırma çağrısı yapıp cevizli ve fındıklı baklava türlerini önerdi. Fakıbaba, “Fıstıklı baklava 60 lira ise cevizli 50, fındıklı da 40 lira olur. Ben çocuğuma baklava götüreceksem mutlaka cevizli götürmek zorunda mıyım?” diye sordu.

    Baklava
    © AA / İbrahim Yaldız
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    Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinin Gaziantep il teşkilatını ziyaretinde konuştu.

    Fakıbaba, Antep fıstığı fiyatlarındaki artışlarla ilgili soru üzerine, bölge çocuğu olarak üreticilerin kazanmasının sağlanmasını isteyen bir kişi olduğunu aktardı.

    STOKÇULUKTAN PARA KAZANMAK İSTEYEN İNSANLARA KARŞI HAKİKATEN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ

    Ticarete de karşı olmadığını belirten Fakıbaba, "Sadece parası olup hiçbir gayret etmeyen, sadece stokçuluk yapan ve sadece stokçuluktan para kazanmak isteyen insanlara karşı hakikaten gerekli önlemleri alacağız. İnsanlara stokçuluk yaptırmayız, yapılmasına da izin vermeyiz" ifadesini kullandı.

    Üreticilere her türlü desteğin artığını vurgulayan Fakıbaba, bu anlamda da teşvik ve desteklerin verilmeye devam edileceğini söyledi.

    Fakıbaba, tüm bu çalışmaları yaparken 81 milyon insanın alın terini azaltanlara karşı da mücadele edeceklerini aktararak, şöyle devam etti:

    Baklava
    © AA / Ensar Özdemir
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    ‘FISTIĞIN FİYATINI SPEKÜLATİF ANLAMDA ARTIRMAK İSTEYENLER ŞUNU BİLSİNLER Kİ AHMET FAKIBABA BUNA İZİN VERMEYECEK'

    "Piyasayı gözetliyoruz. Eğer fiyatlar gereken ayarın altına düşmediği taktirde, gerekli tedbirleri alırız. Bu kesin kararımız. Hangi gıdada olursa olsun, bu ülke sahipsiz değildir. Üreticinin de tüketicinin de esnafın da sanayicinin de mutlu olduğu bir çalışma şeklini benimsemeliyiz. Bu anlamda özellikle fıstığın fiyatını spekülatif anlamda artırmak isteyenler şunu bilsinler ki Ahmet Fakıbaba buna izin vermeyecek."

    FINDIKLI BAKLAVA ÖNERİSİ: 'ÜRETİCİ ARKADAŞLARIMIZ ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRMALI'

    Fakıbaba, Türkiye'nin elinde şu an 100 ton fındık olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

    "Ne kadar güzel bir şey olur aslında. Baklavacı arkadaşlarla da paylaştık, diyorlar ki 'İnsanlar bu lezzete alıştı.' Buna saygı duyuyorum ama fıstıklı baklava 60 lira ise cevizli 50, fındıklı da 40 lira olur. Eğer ben çocuğuma baklava götüreceksem mutlaka cevizli götürmek zorunda mıyım? Yani bu konuda da üretici arkadaşlarımızın çeşitliliği artırması gerekir."

    Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA / Halil Fidan
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    ‘ALLAH AŞKINA BU KADAR BAKLAVA NASIL YENECEK? BU KONUDA CİDDİ OLARAK İSRAFIN ÖNÜNE GEÇMEMİZ LAZIM'

    Gittiği bazı toplantılarda yapılan baklava ikramlarında porsiyonların büyük olmasıyla karşılaştığını belirten Fakıbaba, şunları kaydetti:

    "Allah aşkına bu kadar baklava nasıl yenecek? Bu konuda ciddi olarak israfın önüne geçmemiz lazım. İsraf eden, iflas eder.

    ‘BU ÜLKEYE BİR ŞEY OLURSA İSLAM ALEMİ GİDER'

    Bu ülkeye bir şey olursa İslam alemi gider. O yüzden ülkemize sahip çıkmalıyız. Samimi olarak söylüyorum, israfı önlememiz lazım. Fıstıkla ilgili olarak arkadaşlarımızla görüşüyoruz, lisanslı depoculuğu da geliştireceğiz. İnşallah bu sıkıntıların önüne geçmiş olacağız. Lisanslı depoculukla fırsatçılığın da önüne geçmiş olacağız."

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    Etiketler:
    Fındık, Antep fıstığı, ceviz, Baklava, Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye
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