Papa'dan finansal piyasalara uyarı

Papa'nın emriyle Vatikan'dan yayımlanan 34 maddelik bildiride, finansal piyasalar ve küresel ekonomiyle ilgili değerlendirmelerin yanı sıra bu alanlarda sorunların çözümleri için önerilere yer verildi.

Bildiride, başkalarına zarar veren büyük karların ve ortak faydayı bozan bireysel zenginleşmelerin ahlaki kabul edilemeyeceği vurgulandı.

2007 küresel finansal krizinin başında bazı türev araçlarının toplam değerinin dünyanın gayrisafi yurt içi hasılasına yaklaştığı belirtilen bildiride, üzerlerine karmaşık yapılar inşa edilen türev araçlarının gerçek değerlerinden uzaklaştığı kaydedildi.

© REUTERS / Alessandro Di Meo/Pool Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis ile telefonda görüştü

Söz konusu türev araçlarının kumar olarak nitelendirildiği ve bunların yaygınlaşmasının spekülatif balonların oluşmasına yol açtığı değerlendirmesinde bulunulan bildiride, bu tür ahlak dışı faaliyetlerin uluslara ve milyonlarca insana büyük zararlar verdiğine dikkat çekildi.

Bildiri metninde, piyasaların ve küresel ekonominin etik ilkelere sahip olması, bu regülasyonların ortak fayda ve insan haysiyeti doğrultusunda oluşturulması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Ekonominin güçlü bir çarkı olan piyasaların kendi kendilerini yönetemediği ifade edilen bildiride, ekonominin doğru işleyebilmesi için insan merkezli ahlak kurallarına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Söz konusu türev araçlarının toplam piyasa değeri 2008 yılının ikinci yarısında 35 trilyon dolara kadar çıkmış, geçen yıl sonu itibarıyla 11 trilyon dolara gerilemişti.

Papa Francis, liderliğindeki Katolik Kilisesi dünya genelinde yaklaşık 1.2 milyar insanı temsil ediyor.