Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Herkes Merkez Bankası'nın son açıklamasına bakmalı

“Tüm dünyada merkez bankaları amaç açısından hükümetlerin ekonomi politikalarına bağlıdırlar, bu ekonomik politikaları kendi araç bağımsızlığı içinde gözetirler, cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Merkez bankalarının hükümet ve siyasetten bağımsız olarak bir araç bağımsızlığı vardır. TCMB bu konuda dünyanın sayılı merkez bankalarından biridir. Merkez bankamız araç bağımsızlığında sonsuzdur."
TCMB, dolar/TL'nin 4.50'ye çıkmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:
"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır."
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