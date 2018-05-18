Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Herkes Merkez Bankası'nın son açıklamasına bakmalı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, yükselen kur ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) olası adımları konusunda değerlendirmede bulunurken "Herkese Merkez Bankası'nın son açıklamasına bakmasını önereceğim, bunun dışında bir şey söylemem doğru olmaz” dedi.

TRT Haber Ekonomi 7/24 programında Elif Saygılıer'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Cemil Ertem, tüm merkez bankalarının politika hedefleri konusunda hükümetlerin hedeflerini gözeterek çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Tüm dünyada merkez bankaları amaç açısından hükümetlerin ekonomi politikalarına bağlıdırlar, bu ekonomik politikaları kendi araç bağımsızlığı içinde gözetirler, cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Merkez bankalarının hükümet ve siyasetten bağımsız olarak bir araç bağımsızlığı vardır. TCMB bu konuda dünyanın sayılı merkez bankalarından biridir. Merkez bankamız araç bağımsızlığında sonsuzdur."

TCMB, dolar/TL'nin 4.50'ye çıkmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır."