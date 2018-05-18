Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini 4.44'e yükseldi, enflasyon beklentisi yüzde 11'i aştı

© REUTERS / Hafidz Mubarak Merkez Bankası'ndan yeni dolar hamlesi

Merkez Bankası 2018 Mayıs Ayı Beklenti Anketi'nde hem enflasyon hem de dolar kuru beklentisi yükseltildi.

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4.22 TL iken, bu anket döneminde 4.44 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4.33 TL ve 4.58 TL olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.07 iken, bu anket döneminde yüzde 11.07'ye yükseldi.

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4.7 iken, bu anket döneminde yüzde 4.6 oldu. 2019 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 4.5 ve yüzde 4.4 olarak gerçekleşti.