Yurtdışında tatil yapacak üç Rus turistten biri Türkiye’ye gidiyor

‘TÜRKİYE, RUS TURİSTLER İÇİN BELDELERİNİ ÇOK HIZLI GELİŞTİRİYOR'
Rusya Turist Haklarının Korunması Toplum Odası uzmanı Roman Bobılev "Bu yıl Vietnam'a, Kuzey Afrika ve Latin Amerika'ya daha az turist gidiyor. Türkiye yurtdışındaki tatil güzergâhları arasında lider konumda. Bu güzergâhâ yönelik taleplerin artışında etkili farklı faktörler var. Bunlardan biri bu yöne biriken talep (ilişkilerdeki bozulma döneminde charter uçuşlarının olmayışından kaynaklı). Bir diğer neden de Türkiye tarafının çabaları. Türkiye daha fazla Rus turist almak için tatil beldelerini çok hızlı geliştiriyor" açıklamasında bulundu.
Rosturizm Toplum Komitesi Üyesi Vadim Prasov da daha önce Türkiye'ye giden Rus turistlerin bu güzergâhı alternatifsiz gördüklerini söyledi. Prasov "Türkiye'ye tur satılmadığı sırada başka bir yere gitmeyip evde kalmayı tercih ettiler. Şimdi de alıştıkları ‘her şey dahil' sistemiyle tatillere, uygun fiyatlara geri dönüyorlar. Özellikle de fiyatlar turist akışındaki artışta etkili oldu" dedi.
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