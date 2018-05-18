Yurtdışında tatil yapacak üç Rus turistten biri Türkiye’ye gidiyor

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği’ne (RST) göre, bu yıl yurtdışındaki tatil noktalarından rezervasyon yapan Rusların yüzde 30’u Türkiye kıyılarını tercih etti. Buna göre, bu yıl Türkiye’ye 4.5 milyon Rus turistin gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu artışı charter uçuşlarının yoğunlukla gerçekleştirilmesine, fiyatlar ve kaliteye bağlıyor.

© Fotoğraf : DHA Rus turistlerin yarısının tercihi Türkiye oldu

İzvestiya'ya konuşan Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği (RST) Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, bu yıl yurtdışında tatil yapacak her Rus turistten 3'ünün Türkiye'ye gideceğini ifade etti. Bu yıl tatil satışlarının geçen yıla kıyasla daha fazla olduğunu belirten Barzıkin "En büyük artış Türkiye tatillerinde. Şimdilik Türkiye tatil açısından en ucuz güzergah. Fiyatlar artmadı, sezon içinde tur fiyatları 30 bin rubleden (2160 TL) başlıyor. Geçen yıl da böyleydi. İtalya, İspanya, Yunanistan ve Kıbrıs daha pahalı" ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE, RUS TURİSTLER İÇİN BELDELERİNİ ÇOK HIZLI GELİŞTİRİYOR'

Rusya Turist Haklarının Korunması Toplum Odası uzmanı Roman Bobılev "Bu yıl Vietnam'a, Kuzey Afrika ve Latin Amerika'ya daha az turist gidiyor. Türkiye yurtdışındaki tatil güzergâhları arasında lider konumda. Bu güzergâhâ yönelik taleplerin artışında etkili farklı faktörler var. Bunlardan biri bu yöne biriken talep (ilişkilerdeki bozulma döneminde charter uçuşlarının olmayışından kaynaklı). Bir diğer neden de Türkiye tarafının çabaları. Türkiye daha fazla Rus turist almak için tatil beldelerini çok hızlı geliştiriyor" açıklamasında bulundu.

© AA / Gülsem Adam Antalya’ya gelen Rus turist sayısı yılın ilk 4 ayında, geçen seneye göre yüzde 59 arttı

Rosturizm Toplum Komitesi Üyesi Vadim Prasov da daha önce Türkiye'ye giden Rus turistlerin bu güzergâhı alternatifsiz gördüklerini söyledi. Prasov "Türkiye'ye tur satılmadığı sırada başka bir yere gitmeyip evde kalmayı tercih ettiler. Şimdi de alıştıkları ‘her şey dahil' sistemiyle tatillere, uygun fiyatlara geri dönüyorlar. Özellikle de fiyatlar turist akışındaki artışta etkili oldu" dedi.