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    AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

    AK Partili Yılmaz: Yoksulluk oranlarını azalttık, mikro düzeyde toplumun her kesimi büyümeden pay aldı

    © AA /
    Ekonomi
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (370)
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin 16 yıllık iktidarında yoksulluk oranının azaldığı görüşünü dile getirirken "Mikro düzeyde incelendiğinde toplumun her kesiminin büyümeden pay aldığı ve ekonomik büyümenin her hanede hissedildiği ve kapsayıcı olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

    Poşet- Alışveriş
    © AA /
    Ekonomiye güven kritik seviyenin altında
    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimler öncesi seçim beyannamesini açıklayacak. 24 Mayıs'ta açıklanacak olan bu beyanname öncesi partinin genel başkan yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sabah'a değerlendirmelerde bulundu. 

     Yılmaz, 24 Haziran seçimleri sonrasının Türkiye'nin ekonomi ve yatırım alanında tarihi hamlelere sahne olacağını söylerken "Türkiye ekonomisinin dinamikleri harekete geçecek, 2023 hedeflerine güven ve istikrar içinde yürümesini sağlayacak. Her kesim büyümeden pay alacak" dedi. 

    AK Parti'nin mayıs ayı 'Güçlü Ekonomi Güçlü Toplum' raporunda görüşlerine yer verilen Yılmaz, 2002'de Türkiye'de 3500 dolar civarında olan kişi başı gelirin bugün 11.000 dolara yaklaştığını belirterek, "2018-2020 Orta Vadeli Plan'a göre bu rakam daha da artacak. Türkiye üst gelir grubuna yerleşecek. Son açıklanan ekonomi paketleri de gelir dağılımı üzerinde olumlu etki yaratacak. Alım gücünü artıracak, iç talebi canlandıracak, ekonomik büyümeyi destekleyecek" diye konuştu.

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA /
    Açlık sınırı 1680, yoksulluk sınırı 5473 TL
    Sosyal devlet kavramını gerçeğe dönüştürdüklerini savunan Yılmaz, "Sosyal yardım alanında kullanılan kaynak 2002'de 1 milyar 376 milyon lira iken 2018 bütçesinde 50.8 milyar lira kaynak ayrıldı. 2002'de sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı 1 milyon olurken bu rakam 2017'de 3 milyon 17 bin haneye ulaştı. Bunun sonucunda yoksulluk oranlarını azalttık" diye konuştu.

    Yılmaz, "Bugün Türkiye ekonomisinin yüzde 7.4 gibi bir büyüme yakalaması sadece makro anlamda elde edilen bir başarıdan ibaret değildir. Mikro düzeyde incelendiğinde toplumun her kesiminin bu büyümeden pay aldığı ve ekonomik büyümenin her hanede hissedildiği ve kapsayıcı olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

    Yılmaz, "Son 16 yılda kişi başı gelirde yaşanan artış AK Parti hükümetinin sosyal refah anlayışını başarılı şekilde hayata geçirdiğinin göstergesidir" dedi.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (370)

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    Etiketler:
    Ekonomi, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, AK Parti, Cevdet Yılmaz, Türkiye
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