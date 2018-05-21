Akaryakıta zam geldi, pompaya yansıtılmadı

Dövizde ve brent petroldeki hızlı artışa bağlı olarak akaryakıt ürünlerinde zamlar peş peşe geldi. Hükümet, zamların artmaması için ÖTV önlemini getirdi. Bu karara göre akaryakıt ürünlerinin yurt içi rafineri çıkış tutarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV, gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülecek.
© Sputnik / Alexey Malgavko
Alınan kararın ardından dövizdeki artışın devam etmesi sonrası, döviz kuru ve petrol ile endeks değerlerindeki artış motorinde 32, benzinde 27 kuruş zammı gündeme getirdi. Ancak bu tutarların karşılığına denk gelen ÖTV düşürüldü ve zamlar pompaya yansıtılmadı.
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