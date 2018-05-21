Akaryakıta zam geldi, pompaya yansıtılmadı

Benzine 27, motorine de 32 kuruşluk zam yapıldı. Ancak hükümetin 24 Haziran öncesi aldığı karardan dolayı bu zam, pompaya yansımadı.

© Sputnik / Alexey Malgavko Bütçeye önemli yük geliyor: Akaryakıt zamlarına karşı ÖTV düşürülecek

Dövizde ve brent petroldeki hızlı artışa bağlı olarak akaryakıt ürünlerinde zamlar peş peşe geldi. Hükümet, zamların artmaması için ÖTV önlemini getirdi. Bu karara göre akaryakıt ürünlerinin yurt içi rafineri çıkış tutarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV, gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülecek.

Alınan kararın ardından dövizdeki artışın devam etmesi sonrası, döviz kuru ve petrol ile endeks değerlerindeki artış motorinde 32, benzinde 27 kuruş zammı gündeme getirdi. Ancak bu tutarların karşılığına denk gelen ÖTV düşürüldü ve zamlar pompaya yansıtılmadı.