MASAK'tan döviz soruşturması

© REUTERS / Murad Sezer MASAK: Türkiye'de 5 milyon kişi yasadışı bahis oynuyor

MASAK'ın başlattığı incelemeler kapsamında, hesap hareketlerinde tutarsızlık bulunduğu tespit edilen Kuzey Kıbrıs'taki 13 kumarhane ve bunlara bağlı 20 alt şirket ile 7 kumarhane yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, MASAK'ın kumar ve illegal bahisle mücadele ve suç gelirlerinin yurt dışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmaları çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurt dışı para trafiği olan banka hesapları mercek altına alındı.

13 KUMARHANE, 20 ŞİRKET VE BANK ASYA'NIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU TÜRKİYE MERKEZLİ 7 BANKA

13 kumarhane ve bunlara ait 20 alt şirket ile 7 kumarhane yöneticisi adına, aralarında Bank Asya'nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.

MASAK'ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye'den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konuldu.

© AA / Murat Demirci Son 14 yılda MASAK’a 26032 ihbar ve şikayet

Tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği açıklandı.

Ayrıca tedbir konulan hesaplara, yüklü miktarda para yatıran kişilerin tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına tedbir konulabileceği öğrenildi.

Belirli kişiler üzerinden, söz konusu hesaplara yatırılarak yurt dışına çıkarılması sağlanan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendiriliyor.