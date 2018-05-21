Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Önlem alınmazsa, Türkiye'nin enerji faturasında baskı göreceğiz

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrol fiyatlarıyla ilgili olarak Türkiye'nin gerçek önlemler almaması durumunda ciddi baskı göreceğini belirtti. Birol, "Baskıyı önce petrol fiyatlarından görüyoruz, sonra doğalgaz fiyatlarında" dedi.
Bloomberg HT'ye konuşan Birol, enerji sektöründeki son gelişmeleri ve Türkiye'nin enerji politikasına ilişkin temel başlıkları değerlendirdi.
Birol, "Petrol piyasalarında son 6-7 ay içerisinde çok önemli iki değişiklik var. Bunlardan bir tanesi petrol talebinin çok hızlı bir şekilde büyümeye devam etmesi. İkincisi Viyana Antlaşması gereği OPEC ülkeleri ve Rusya üretimde belli bir kısıtlamaya gittiler. Bu bakımdan petrol fiyatlarında zaten piyasalarda bir daralma vardı. Bir de artık jeopolitika geri geliyor" dedi.
İki noktaya dikkat çeken Birol, şöyle devam etti:
'ABD VE VENEZÜELLA PETROL FİYATLARININ DAHA DA ARTMASINA NEDEN OLABİLİR'
"Birincisi ABD yönetiminin İran ile aldığı kararlar. İkincisi de Venezüella. Bu ikisi petrol fiyatlarının daha da artmasına neden olabilir. Olacaktır demiyorum ama olabilir. Şimdi İran dünyanın beşinci büyük petrol ihraçatcısı. Son derece önemli bir ülke. İranla ilgili yaptırımlar piyasaya nasıl yansıyacak bunu iyi görmemiz lazım. Bunun yanında Venezüella da çok önemli bir ülke. Venezüella'nın üretimi hızlı bir şekilde düştü. Mesela Chavez iktidara geldiği zaman Venezüella'nın üretimi 3.9 milyon varil civarındaydı. Şu anda 1.4 milyon varile düştü ve daha da düşebilir. Jeopolitikanın enerji ve petrol piyasasına geri dönmesi fiyatları şu an 80 dolar civarına getirdi."
Türkiye'nin cari açığını etkileyen en önemli faktörlerden birisinin petrol ve doğalgaz faturası olduğunu kaydeden Birol, "Yıllardan beri bunun altını çiziyorum. Fiyatların artması ve dolardaki değişmelerle birlikte bu fatura büyük olacak gibi gözüküyor. Ekonomi oldukça güzel bir şekilde gidiyordu. Ama bu belki de yeterli önlem alınmazsa enflasyona etkili bulunabilir. Tabii Türkiye yanlız değil bu konuda. Ben buraya gelmeden önce Hindistan Enerji Bakanı ile görüştüm. Hindistan daha da zor durumda bu konuda" diye konuştu.
'DOĞALGAZ İTHALAT FATURALARI DA ARTACAK'
Birol, "Türkiyenin enerji faturasında yeterli önlemler alınmazsa gerçekten baskı görüceğiz. Baskıyı önce petrol fiyatlarından görüyoruz sonra doğalgaz fiyatlarında. Doğalgaz ihtalat fiyatlarında kontratlılar büyük bir oranda petrol fiyatlarına endekslendiği için belli bir zaman sonra doğalgaz ithalat faturaları da artacak" ifadelerini kullandı.
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