'Vatan' ve 'Milllet' adlı gemiler, Yunan şirketlerine satıldı

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker bugün 'Deniz Nakliyatı’nın filosu boşaldı, Vatan ve Millet’i Yunanlar aldı'başlıklı yazısında, Vatan ve Millet isimli iki gemiyi, Yunanistan merkezli iki farklı denizcilik şirketinin aldığını söyledi.

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker bugünkü köşesinde, Deniz Nakliyat adlı şirketi ele aldı. 1955 yılında kurulan şirketin, bir dönem okul gibi denizci yetiştirdiğinden bahseden Ülker, şirketin filosunda da bir zamanlar 70'ten fazla gemi olduğunu belirtti.

"2000'de bin 700 çalışanı olan şirket, 27 gemisiyle birlikte özelleştirildi" diyen Ülker, özelleştirilmenin 110 milyon dolara gerçekleştiğini ifade etti.

'FİLOSU BOŞALMIŞ DURUMDA'

© AA / Evrim Aydın Çorum ve Yozgat Şeker Fabrikaları satıldı

Özelleştirmeden sonra, şirketin yavaş yavaş filosunu kaybettiğini ifade eden Ülker, "Bir başka deyişle filosu şu anda boşalmış durumda. Şirketin internet sitesine bakınca iki gemi görünüyor ancak bu gemiler de duyduğuma göre satıldı" diye belirtti.

DN Vatan ve DN Millet isimli bu iki gemiyi, Yunanistan merkezli iki farklı denizcilik şirketinin aldığını ifade eden Ülker, Millet adlı geminin 14.5 milyon dolara, Vatan'ın ise 15 milyon dolara satıldığını belirtti.

Ülker ayrıca, "Satılan gemilerden Millet'in adı da Amilla olarak değiştirildiğini" ifade etti.