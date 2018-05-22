'Otaş'ın iflası istenecek, Türk Telekom hisseleri bankalara devredilecek'

© REUTERS / Murad Sezer ‘Türkiye’nin iflası başladı’

Konuya yakın 5 kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Otaş’a kredi veren bankalar ve diğer taraflar yaklaşık 4.75 milyar dolarlık kredinin çözümü için bugün İstanbul’da bir araya gelecek. Kaynaklara göre toplantıya bankalar, hükümetten yetkililer, hukuk firmaları, danışmanlık firmaları katılacak. 3 kaynağın verdiği bilgiye toplantıda, Otaş’a ait yüzde 55 Türk Telekom hissesinin bankaların ortaklığında kurulacak yeni bir şirkete devredilmesine yönelik bir plan görüşülecek. Plana göre yeni şirkette bankalar, kredideki payları oranda hisseye sahip olacak. Otaş'ın da iflası istenecek.

Hürriyet'in aktardığına göre 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesi özelleştirildi. Tamamı Öger Telekom’a ait olan Otaş, Türk Telekom’da yüzde 55’lik paya sahip. Otaş 2013 yılında 29 bankadan toplam 4.7 milyar dolarlık kredi almıştı. Kredinin en büyük payı 1.5 milyar dolarla Akbank’a ait. 1 milyar dolar Garanti Bankası’nın, 500 milyon dolar da İş Bankası’nın alacağı bulunuyor. Kalan 1.7 milyar dolar da diğer bankaların. 2016 yılında kredilerin geri ödenme zamanı geldiğinde ödemeler yapılamadı. 290 milyon dolarlık kredi ödemesi yapılamadı. Alacaklı bankalar 2016 yılından itibaren hiçbir alacaklarını tahsil edemedi. 2016 yılından itibaren de bankaların alacağına yönelik çalışma yapıldı ancak bir sonuç elde edilemedi.