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    Sberbank-Denizbank

    Sberbank, DenizBank'ı Emirates NBD'ye sattı

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    DenizBank'ın ana ortağı Sberbank of Russia (Sberbank), DenizBank AŞ'deki hisselerini Emirates NBD Bank PJSC'ye (Emirates NBD) 3.2 milyar dolara sattı.

    Sberbank
    © Sputnik / Evgeny Biyatov
    Sberbank: Denizbank için çok iyi bir teklif aldık
    Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın iştiraki olan Denizbank'ı Dubaili Emirates NBD'ye satışı gerçekleşti. Satışın toplam 3.2 milyar dolar olduğu belirtildi.

    İşlemin tamamlanması sonrasında Sberbank'ın, Denizbank'ta hissedarlığının sona ereceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İmzalanan sözleşme doğrultusunda, yüzde 99,85'lik hissenin satış bedeli Denizbank'ın 31 Ekim 2017 itibarıyla sahip olduğu konsolide özkaynak büyüklüğüne dayalı olarak, fiyat sabitleme mekanizmasıyla birlikte 14,6 milyar lira olarak belirlenmiştir. Bu tutara ek olarak Emirates NBD, 31 Ekim 2017 ile işlemin kapanış tarihi arasındaki dönem için devir bedeli üzerinden Sberbank'a faiz ödeyecektir. Denizbank'ın 31 Ekim 2017'den işlemin kapanış tarihine kadar sürecek dönemde elde ettiği kar Emirates NBD'nin hesabına yazılacaktır. Devir işleminin bir parçası olarak, işlemin kapanışıyla birlikte Emirates NBD, geçmişte Sberbank tarafından Denizbank'a verilmiş olan sermaye benzeri kredilerin sahipliğini de üstlenecektir."

    Açıklamada, satış işleminin kapanışının, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Denizbank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının onayına tabi olduğu, işlemin 2018 yılı içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

    Denizbank
    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
    Denizbank'ın satışı için tarih verildi
    Açıklamada görüşlerine yer verilen Emirates NBD Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Shayne Nelson, "Bu işlem, Emirates NBD için çok önemli bir dönüm noktasıdır ve hissedarlara ilk yıldan itibaren artan bir değer katacaktır. Denizbank Türk bankacılık sektöründe iyi yönetilen ve önde gelen bir kurumdur. Böyle bir bankanın satın alma fiyatı da Emirates NBD için makul düzeydedir" ifadelerini kullandı.

    Sberbank CEO'su Herman Gref ise Denizbank'ın Türk bankacılık sektöründeki en cazip aktiflerden birisi olduğunu belirterek, "Bankanın yönetim ekibine ve 2012'de bankayı satın almamızdan bugüne kadarki başarılı sonuçlara çok büyük değer veriyoruz. Denizbank'ı satma kararı, Sberbank Grubu'nun uluslararası stratejisindeki değişiklik sonucunda ortaya çıkmıştır ve bu satış, Sberbank ekosisteminin daha da geliştirilmesine odaklanmamızı sağlayacaktır" değerlendirmelerini yaptı. Sberbank, DenizBank'ın yüzde 99.85'ini elinde tutuyordu. Sberbank, Denizbank'ı 3 milyar euro civarında bir bedelle 2013 yılında satın almıştı.

    Sberbank, 30 Ocak'ta Emirates NBD bankasıyla DenizBank'taki hisselerin satışıyla ilgili görüşmelerin başladığını duyurmuştu.

    Kommersant gazetesi bir haberinde satışın toplam 5.5 milyar dolara ulaşabileceğini duyurmuştu.

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    Etiketler:
    Emirates NBD, DenizBank, Sberbank, Türkiye
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