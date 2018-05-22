Benzine 25 kuruş, motorine 23 kuruş zam geldi: Fiyatlar pompaya yansımadı

Petrol fiyatları ve kur artışından kaynaklı bir akaryakıt zammı daha yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 22 Mayıs gece yarısından itibaren benzinin 25 kuruş, motorinin 23 kuruş ve Otogaz LPG'nin 9 kuruş zamlandığını ancak ÖTV indirimiyle pompa fiyatlarının değişmediğini açıkladı.