Benzine 25 kuruş, motorine 23 kuruş zam geldi: Fiyatlar pompaya yansımadı

Benzin, motorin, LPG ve petrol bazlı ürünlerde petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlar nedeniyle meydana gelen yüksek fiyatlara karşı Bakanlar Kurulu, ürünlere gelecek zam oranı kadar ÖTV oranında indirim yapılacağını duyurmuştu.
22/05/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Rafineri çıkış fiyatlarında Motorinde 23, Benzinde 25 Kuruş/Litre zam olmuştur.— Epgis (@trepgis) May 21, 2018
Gelen değişim Ötv’den karşılanmış olup pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
Akaryakıta gelebn bu zam özel tüketim vergisinde düzenlemeye gitmesinin ardından akartyakıt fiyatlarına ikinci zam da geldi.
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