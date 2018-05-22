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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Bloomberg'te Guy Johnson'ın sorularını yanıtladı.

    Bloomberg: Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunu tehlikeye atıyor

    © AA /
    Ekonomi
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    Dünyada finans çevrelerinin dikkatle takip ettiği Bloomberg, "Türkiye'nin tahvillerinin Senegal'in altına inerken, Erdoğan kredi notunu tehlikeye atıyor" başlıklı bir haber yayımladı.

    Türk Lirası, para, maaş
    © AA /
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    Bloomberg haber ajansı, uluslararası piyasalarda Türkiye'nin tahvillerine yönelik satışların sürdüğünü ve borçlanma senedi faizlerinin yükseldiğini söyledi.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre haberde, Türk tahvillerinin faizlerinin Senegal borçlanma senetlerinin üzerine çıktığına dikkat çekildi ve şu ifadeler kullanıldı:

    "Türkiye tahvillerine Senegal'den daha yüksek faiz ödüyor. Üstelik kredi notu daha yüksek olmasına ve ekonomisi de 60 kat daha büyük olmasına rağmen… Peki ama neden? Analistlere göre, bunun ana nedeni Erdoğan'ın ekonomiye yaklaşımı."

    Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta içerisinde Bloomberg'e verdiği mülakatta enflasyonun yüksek kalmasının nedenini faizlerin yüksekliğe bağlamasının ardından Türk tahvillerine gelen satışların da hızlandığı belirtildi.

    Erdoğan aynı mülakatta ayrıca, 24 Haziran seçimlerinin ardından para politikasında daha fazla söz sahibi olacağını da ifade etmişti.

    Euro, dolar, sterlin, döviz
    © REUTERS / Murad Sezer
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    'TABUTA SON ÇİVİ'

    Bloomberg'e konuşan Londra merkezli AllianceBernstein'in kredi analisti Okan Akın, "Cumhurbaşkanının Merkez Bankası ile ilgili sözleri, tabuta son çiviyi de çaktı… Şu anda piyasa, Türkiye'nin kredi notunu B- olarak fiyatlıyor. Türk tahvilleri, bir süredir zaten ülkenin kredi notunun iki kademe altında seyrediyor ancak Türk varlıkları özellikle son birkaç haftadır diğer gelişmekte olan piyasalardan negatif bir şekilde ayrışıyor" dedi.

    Türkiye'nin kredi notu Fitch nezdinde BB+ düzeyinde bulunuyor. Diğer derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's'in değerlendirmelerinde ise Senegal'in bir kademe üstünde bulunuyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Bloomberg'te Guy Johnson'ın sorularını yanıtladı.
    © AA /
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    'TÜRKİYE'NİN KJREDİ NOTUNUN DÜŞÜRÜLECEĞİ BEKLENTİSİ FİYATLARA YANSIYOR'

    Pazartesi günkü işlemlerde, Türkiye'nin Şubat 2034 vadeli tahvilinin getirisi, Senegal'in benzer vadeli faizinin 52 baz puan üzerine çıktı.

    Bloomberg, bu satışla yatırımcıların Türkiye'nin kredi notunun daha da düşürüleceği beklentisini fiyatlara yansıttıkları yorumunu yaptı.

    Londra'da bulunan Manulife Asset Management Ltd'den kıdemli analisti Richard Segal, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, geçmişte Erdoğan'ın sözlerinin iç kamuoyuna yönelik değerlendirmeler olarak görüldüğünü ve para politikasında son kararın Merkez Bankası'na ait olduğunu söyledi.

    Segal, "Ancak şimdi eğer faizlerin düzeyinden hoşlanmıyorsa, Merkez Bankası'na ne yapması gerektiğini söyleyebilir ve bu da Merkez Bankası başkanı ya da para politikası kurulunun istifasına yol açabilir" dedi.

    Etiketler:
    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Bloomberg, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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