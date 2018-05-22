Avukat Sarı: Türkiye’deki reel dolar kuru 4.58 değil

İstanbul Barosu Başkanlığı için de yarışmış olan avukat Mehmet Sarı, gün geçtikçe değer kazanan dolar hakkında şunları söyledi:
"Türkiye’deki reel dolar kuru 4.58 değil. Şöyle bir durum var. İngiltere’den bazı fonların 4.25, 4.30 üzerinden tayin edildiğini biliyoruz. Uzmanı yok burada ama konuşulan meselenin özeti burada düğümleniyor. Ekonomik veriler bunlar değil. Gerçeklikle ilgisi olmayan kurlarla toplum yüzleşmek durumunda kalıyor.”
CNN Türk'te ekrana gelen Tarafsız Bölge programının dün akşamki bölümüne ilginç 'dolar yorumu' damga vurdu!— Sözcü (@gazetesozcu) 22 Mayıs 2018
"DOLAR ASLINDA SANDIĞINIZ KADAR YÜKSEK DEĞİL"https://t.co/ZaIvgtHT4A pic.twitter.com/HdQ8M2JkLl
Sunucu Ahmet Hakan da Sarı’nın sözlerini yarıda keserek “Bizi dinleyen insanlar sonuçta ‘Bu kuru kabul etmiyoruz, gerçekçi değil' gibi ne dersen de. Sonuçta gidiyorsun döviz bürosuna gerçeği görüyorsun” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)