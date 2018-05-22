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    Çinli Telekomünikasyon devi ZTE

    Çinli ZTE'ye yönelik ABD yasağı kalkıyor

    © REUTERS / China Stringer Network
    Ekonomi
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    Çin ile ABD heyetleri arasında yürütülen görüşmelerde, ABD'nin Netaş'ın yüzde 48 ortağı olan Çinli telekomünikasyon devi ZTE'ye yönelik yasağı kaldırması için anlaşmaya varıldı. Çin ise bunun karşılığında ZTE yönetiminde bazı değişikliklere gidecek ve muhtemelen ceza ödeyecek.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli telekomünikasyon devi ZTE'ye yönelik yasağı kaldıracağı, Çinli ve ABD'li yetkililerin bu konuda anlaşmaya vardığı bildirildi.

    Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ticaretle ilgili sorunların çözümü için ABD ve Çin arasında yürütülen görüşmelerde ZTE'ye yönelik yasağın koşullu olarak kaldırılmasına da karar verildi.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping- ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump'tan Çinli şirketi kurtarma talimatı
    'ABD İÇİN GÜVENLİK TEHDİDİ' DENİLİMİŞTİ

    ABD, geçen ay Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satışını yedi yıl süreyle yasaklamıştı. Trump ise, ABD hükümetinin yasağı nedeniyle ana faaliyetlerini durduran Netaş'ın Çinli ortağı ZTE'nin kurtarılması için Çin lideri Şi Cinping ile beraber çalıştıklarını ve Ticaret Bakanlığı'na bu konuda talimat verdiğini belirtmişti. ABD Kongresi'nin bazı üyeleri de Trump'ın ZTE'yi kurtarma planına karşı çıkmış, şirketin ABD için "güvenlik tehdidi" olduğunu savunmuştu.

    Liu Hı
    Şi'nin özel temsilcisi ABD'ye gidiyor
    ÇİN CEZA ÖDEYECEK

    Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD'nin ZTE'ye yönelik yasağı kaldırması karşılığında Çin de yönetimde bazı değişikliklere gidecek ve ceza ödeyecek. Ayrıca Çin'in ABD'ye yönelik bazı gümrük tarifelerini kaldırmayı kabul ettiği de belirtildi. Bir süredir iki ülke arasında yürütülen görüşmeler sonucu Çin, ABD ile ticaret dengesizliğini azaltmak için ABD'den daha çok mal ve hizmet alma sözü vermiş, ABD de Çin'le ticaret gerilimini "askıya aldıklarını" duyurmuştu.

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    Etiketler:
    ticaret, yaptırım, ZTE, Çin, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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