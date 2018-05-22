Dolar/TL'nin yeni rekoru: 4.62

Dolar/TL 4.62'yi geçerek bir rekor daha kırdı. Euro ise tarihi zirveyi 5.46'nın üzerine taşıdı.

Dün 4.60'tan geri gelen dolar kuru, sabah ilk işlemlerde 4.58 civarındaydı. Bir ara yönünü aşağı çeviren kurda düşüş 4.54 civarında son buldu ve yeniden yükselişe geçti. 4.6227'ye kadar çıkan kur, saat 13.55'de 4.6180 seviyesinde yer aldı.

Dün 5.4142 ile rekor kıran euro/TL ise bugün bir zirve daha gördü. 5.4620'ye kadar çıkan euro/TL aynı dakikalarda 5.4550 seviyesindeydi.

TCMB'DEN ADIM BEKLENTİSİ

Dünya gazetesinin haberine göre piyasalar sert satış baskısı nedeniyle Merkez Bankası'nın (TCMB) olası adımlarını yakından izliyor. Bankacılar ekonomi yönetiminin ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) güven tesisi adına bazı somut adımlar atması gerektiğine dikkat çekiyor.

Birçok bankacı TCMB'nin 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında önemli bir faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakarken, bazı bankacılar TCMB'nin bu tarihi de beklemeden bir adım atmak durumunda kalabileceğini belirtiyor.

TCMB'den 7 Haziran'dan önce faiz adımı beklentisi TL'nin değer kaybettiği her geçen gün kuvvetleniyor.