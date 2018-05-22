Kuzey Kıbrıs'ta değer kaybeden Türk Lirası yerine farklı para birimine geçiş gündemde

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Erhürman, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı nedeniyle farklı bir para birimine geçme ve kur sabitleme konularının masada olduğunu ve bunların Türkiye ile görüşüldüğünü söyledi.
Resmi para birimi olarak Türk Lirası kullanan Kuzey Kıbrıs, TL'de yaşanan değer kaybı nedeniyle farklı bir para birimine geçişi gündemine aldı.
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tufan Erhürman, döviz konusunda radikal değişikliklerin masada olduğunu söyledi.
OdaTV'nin Haber Kıbrıs'tan aktardığına göre; Erhürman, Türk Lirası'ndaki değer kaybı gibi müdahale etmekte zorlandıkları konular bulunduğunu ifade ederek, sonuca yönelik etkide bulunmak üzere Başbakanlık'ın koordinatör bakanlık olarak girişimler yaptığını anlattı.
Erhürman, farklı para birimine geçme ve kur sabitleme konularının masada olduğunu ve bunların Türkiye ile konuşulmaya başlandığını açıkladı.
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"Dövizle ilgili olarak bugüne kadarki genel yaklaşım; döviz yükselir, elimiz kolumuz bağlıdır yaklaşımıdır. Çeşitli öneriler var. Farklı para birimine geçme, kurları sabitleme gibi radikal öneriler de masamızda. Biz Türk Lirası'nın değer kaybı karşısında hiç elimizde olmayan sebeplerle birtakım sıkıntılar yaşıyorsak, bunları Türkiye ile çok daha açık konuşmak durumundayız ve konuşmaya da başladık" dedi.
En büyük sıkıntılarının bütçe hazırlarken belirli bir kur üzerinden çalışma yapmak olduğunu belirten Erhürman, "2018 bütçesi hazırlarken kullandığınız hedef kur miktarı tutmuyor. Gelir, gideri ona göre hazırlıyorsunuz ama şimdi gelinen noktada bu hesap bozuluyor. Bütçede oluşacak öngörü dışı gelir açığını nasıl kapatacaksınız? Bunlar 3 aylık hükümetin veya bizden önceki hükümetten mi kaynaklanıyor? Hayır. Türkiye'nin kendisi bile birtakım uluslararası kuruluşların müdahaleleriyle bu durumun öngörülmeden ortaya çıktığını söylüyor. Biz KDV ya da Fiyat İstikrar Fonu gibi gelirlerimizden feragat etmemiz durumunda hayat pahalılığını biraz azaltabiliriz, ancak gelirimiz ne olacak, bunu dengeleyebilir miyiz diye çalışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.
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