Sberbank: Denizbank 3.4 milyar dolara satılabilir

Sberbank'tan Rus medyasına yapılan açıklamada, "Beklenen nihai fiyat, faiz de dahil en az 3.4 milyar dolar" dendi.
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Aynı zamanda bankacılık sektöründen analiz uzmanlarının yaptığı hesaplamalara göre, satış fiyatının faizi 150-300 milyon dolar teşkil edebilir.
Gazprombank'ın görüş bildirisinde, "Bizim değerlendirmelerimize göre, satış fiyatının faizi Sberbank'a, anlaşma tarihine bağlı olarak 150-300 milyon dolar getirebilir" ifadelerine yer verildi.
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