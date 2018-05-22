Sberbank: Denizbank 3.4 milyar dolara satılabilir

Sberbank’tan yapılan açıklamaya göre, Denizbank’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük bankası Emirates NBD’ye satışının nihai fiyatının, faiz de içinde 3.4 milyar dolar olabilir.

Sberbank'tan Rus medyasına yapılan açıklamada, "Beklenen nihai fiyat, faiz de dahil en az 3.4 milyar dolar" dendi.

Aynı zamanda bankacılık sektöründen analiz uzmanlarının yaptığı hesaplamalara göre, satış fiyatının faizi 150-300 milyon dolar teşkil edebilir.

Gazprombank'ın görüş bildirisinde, "Bizim değerlendirmelerimize göre, satış fiyatının faizi Sberbank'a, anlaşma tarihine bağlı olarak 150-300 milyon dolar getirebilir" ifadelerine yer verildi.