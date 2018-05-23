Kayıt
04:06 23 Mayıs 2018
Ankara+ 12°C
İstanbul+ 19°C
Canlı Yayın
    Arama
    Donald Trump

    Trump: Çin'le yürütülen müzakerelerden memnun değilim

    © REUTERS / Carlos Barria
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le yürütülen müzakerelerden memnun olmadığını belirterek, "Neler olacağını göreceğiz, daha gidecek çok yolumuz var" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump: Çin ve AB çok şımarık bir hale geldi
    Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin gidişatıyla ilgili bir soruya yanıt veren Trump, "Hayır, memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz, daha gidecek çok yolumuz var." ifadesini kullandı.

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin liderliğinde yürütülen müzakerelerden iki ülkenin birbirini hedef alan gümrük tarifelerini askıya alması kararı çıkmıştı.

    'ZTE İÇİN ANLAŞMA YOK'

    Trump, ayrıca Çinli elektronik ve telekom ekipmanı üreticisi ZTE'ye getirilen yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldığına yönelik haberleri, "ZTE için anlaşma yok." diyerek yalanladı.

    Amerikalı Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, bugün yayınlanan haberinde Washington ve Pekin hükümetlerinin, söz konusu şirkete yönelik yaptırımların iptali için taslak anlaşma üzerinde uzlaşma sağladıklarını iddia etmişti.

    ABD Başkanı Trump'ın, ZTE'ye ilişkin bir anlaşmaya varılmadığını açıklamasının ardından WSJ haberinde yer alan anlaşma maddelerine benzer taleplerde bulunacağını söylemesi dikkati çekti.

    'PARÇALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ AMERİKALI ŞİRKETLERDEN ALMALARI ZORUNLU OLMALI'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump'tan Çin'in 'haksız misillemesine' karşı 100 milyar dolarlık yeni hamle
    Trump, "Bir milyar doların üstünde, bu 1.3 milyar dolar olabilir, oldukça büyük bir ceza getirilmesini tasavvur ediyorum. Yeni bir yönetim kuruluyla birlikte yeni bir yönetim ve çok çok katı kurallar getirilmesini düşünüyorum. Ayrıca, ekipmanlarının ve parçaların büyük bir bölümünü Amerikalı şirketlerden almalarının zorunlu olmasını istiyorum" diye konuştu.

    Trump yönetimi, Çinli ZTE'nin ABD'de üretilen ürünleri yasa dışı yollarla İran'a göndererek ABD hükümetinin İran yaptırımlarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satmasını yedi yıl süreyle yasaklamıştı.

    İlgili konular:

    Çin'e 'şımarık' diyen Trump'tan Çin'le dostluk vurgusu
    Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
    Trump'tan Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi
    Etiketler:
    ABD-Çin İlişkileri, Gümrük vergisi, Ticaret, Vergi, ZTE, Donald Trump, Çin, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rus turistler
    Rus turistlerin gözdesi yeniden Türkiye
    Karikatür
    ABD’den Venezüella’da ‘demokrasiyi onarma’ sözü
    İnfografik
    Yeni Irak parlamentosunda sandalye dağılımı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam