Dolardan gece rekoru: 4.80'i aştı

Akşam saatlerinde yaşanan dalgalanma ile doların rekor tazeleyerek 4,8124'ü bulduğu öğrenildi. Euro ise 5.6887 ile tarihi rekorunu kırdı. Rekor kıran euro şu sıralarda 5.6182 civarında seyrediyor.

Dolar, Türk Lirası karşısındaki gün içi kaybını geri almasının ardından 4.66 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Uzmanlar doların yükselişinde Fitch raporunun etkisini işaret ediyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Salı günkü raporunda Türkiye'de para politikası bağımsızlığının azalmasının not üzerinde baskı yaratacağı belirtildi.

Öte yandan Reuters'a konuşan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) yetkilisi, Türkiye'nin mali durumunun TL'deki sert düşüş için harekete geçilmezse, oldukça hızlı kötüleşebileceğini kaydetti.