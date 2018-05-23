Dolar, 4.82'yi gördü

Küresel gelişmeler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle hızla tırmanan döviz kurları yeni güne yeni tarihsel rekor düzeylerde başladı.

Piyasalardaki erken işlemlerde dolar 4.8213 lira ile, euro 5.6837 lira ile, sterlin 6.5404 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.

İş Yatırım’ın, dünkü “Negatif ayrışmaya devam ediyoruz” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı: