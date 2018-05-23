Commerzbank: TCMB haziranı beklerse dolar/TL 6'yı bulabilir

Commerzbank'ın analisti Tatha Ghose, Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında salı günü geldiği rekor düşük seviyelerin ardından yayınladığı raporda, liradaki düşüşe rağmen TCMB'nin 'yaşam belirtisi göstermediğini' belirtti. Analiste göre TCMB 7 Haziran'daki PPK toplantısına kadar adım atmazsa dolar 6 lirayı bulabilir.

© AFP 2018 / Kazuhiro NOGI Bloomberg: TL bu kez de Japon yatırımcıların kaçışıyla değer yitiriyor

Bloomberg HT'nin rapordan aktardığına göre Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırmak için 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bekleme gibi bir seçeneğinin dahi olmadığı görüşünde.

Analist Ghose'un ifadesine göre, TCMB'nin geçtiğimiz ay faiz artırmış olma durumu, Dolar/TL'yi 4.00 seviyesinde sabitleyebilecekken, bu faiz artışının şu an gerçekleşmesi, kuru ancak 4.30-4.50 seviyelerinde tutabilir.

Commerzbank analisti, Merkez Bankası'nın faiz artışı için haziranı beklemesinin, söz konusu seviyeyi tahminen 6 lirayı çekebileceği yönünde görüş bildirdi.



