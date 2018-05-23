Ünlü yatırımcıdan 'Türkiye'nin bulaşma riski' uyarısı

Mobius, Türkiye, Arjantin ve Brezilya'daki ekonomik durum nedeniyle gelişmekte olan piyasalarda olumsuzluğun artarak devam edeceği uyarısında bulundu.

'YATIRIMCILAR ÇIKMAYI SÜRDÜREBİLİR'

Bloomberg TV'ye konuşan Mobius, Türkiye'den gelebilecek negatif bulaşma riski ve Arjantin ile Brezilya'nın durumu nedeniyle gelişen piyasaların kötüye gidebileceğini söyledi. Mobius, Endonezya, Tayland ve Filipinler'deki siyasi risklere bağlı olarak yatırımcıların bu ülkelerden çıkmayı sürdürmesinin muhtemel olduğunu da belirtti.

Öte yandan Mobius, "Gelişmekte olan piyasalarda aşağı yönlü gidişat devam edecek, ancak bazı iyi olanaklar da var" dedi. Mobius'a göre, Hindistan borsası ve Çin'deki teknoloji hisseleri, gelişmekte olan yatırımcıları için önemli olanaklara sahip.

MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi, ocak ayı sonundaki 10 yılın en yüksek seviyesinden sonra yaklaşık yüzde 11'lik bir düşüş yaşamıştı.