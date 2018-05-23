CHP'den Merkez Bankası'na çağrı

Yazılı açıklama yapan Öztrak Türk lirasının serbest düşüşte olduğunu, ekonomide ani duruş riskinin giderek arttığını belirtti.

Öztrak'ın yazılı açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

"Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerden önce Olağanüstü Hal’in kaldırılması için acilen toplantıya çağırılmalıdır. İkinci adım olarak, ekonomi yönetiminin üzerindeki Saray vesayeti kaldırılmalı, Merkez Bankası’nın elindeki araçları kullanmakta bağımsız olacağı topluma yazılı olarak taahhüt edilmelidir. Yine kendinden menkul teorileriyle ekonomide risk unsuru haline gelen Saray danışmanlarıyla yollar derhal ayrılmalıdır. Bu tedbirlerin vakit kaybetmeden alınması gerekmektedir. Aksi halde vatandaşın borçla aldığı evinin tapusunu, arabasının ruhsatını bankalara kaptırma riski vardır."

İktidar bir seçim stratejisi olarak ekonomide dalgalanmayı artırarak “istikrar için bildiğinize oy verin” deyip istikrarı vatandaşın demokrasi talebinin önüne geçirmek isteyebilir. Ancak milletin cebinde yangın çıkaran bu stratejilerin vebali büyüktür. https://t.co/SleiVptqiu — Faik Öztrak (@faikoztrak) 23 Mayıs 2018

Öztrak ayrıca şu iddiayı dile getirdi:

"​Tabii bir ihtimalde bu belirsizliğin iktidar tarafından bilerek yaratılmak istendiğidir. İktidar bir seçim stratejisi olarak, 2015 Kasım seçimlerinde kullandığı asayiş ve güvenlik gerekçesi yerine, bu seçimlerde ekonomik istikrarı kullanmak istiyor olabilir. Ekonomide dalgalanmayı artırarak 'istikrar için bildiğinize oy verin' deyip istikrarı vatandaşın demokrasi talebinin önüne geçirmek isteyebilir. Ya da artık gideceğini anladığından kendisinden sonra geleceklerin kucağına tam bir enkaz devretme peşinde olabilir. Ancak milletin cebinde yangın çıkaran bu stratejiler çok tehlikelidir ve vatandaşa faturasının da uygulayanlara vebalinin de çok ağır olacağı unutulmamalıdır."