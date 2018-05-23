Zeybekci: Kur ve faiz oranlarında hak edilmeyen dalgalanmalar yaşanıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dolar/TL kurunun 4.92'yi aşarak tarihi rekorunu kırmasının ardından bir açıklama yaptı. Zeybekci, kur ve faiz oranlarının hak etmediği dalgalanmalar yaşadığını söylerken "En doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır" dedi. Bakan, mali disiplinden ödün verilmeyeceğini de aktardı.

Zeybekci, Twitter hesabından şunları yazdı:

Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz.

1/5 Reel ekonomi, büyüme, ihracat, istihdam ve kapasite kullanım oranları, ayrıca gelecek beklentilerine ilişkin öncü gösterge olarak yatırım teşvik başvuruları ve dünyanın en iddialı teşvik sistemine olan ilgi ile dünyada bu bakımdan ilklerde yer alan ülkemiz➡️ — Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) May 23, 2018

Kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır.

2/5 kur ve faiz oranlarında hak etmediği dalgalanmalar ve döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumları yaşamaktadır — Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) May 23, 2018

İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi; döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir.

3/5 İlgili kurumlarımız, reel sektörün başarısının, emeğinin ve alın terinin bu doğrultuda heba edilmemesi; döviz piyasasındaki dengesizliğin kaldırılması için gerekli araç ve yetkiye sahiptir — Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) May 23, 2018

Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır.

4/5 Bu sorumluluğu alarak, en doğru hamlenin en uygun zamanda yapılacağı konusunda güvenimiz tamdır — Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) May 23, 2018

Hükümetimiz her zaman serbest piyasa ekonomisini esas almıştır ve bu anlayışla devam edecektir. Mali disiplinden ve enflasyonla mücadeleden ödün verilmeden, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz gerçekleştirilecektir.