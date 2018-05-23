Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını reel bir makroekonomik nedene bağlamanın mümkün olmadığını söyleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Para politikalarıyla, TL'nin değeriyle ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız var" dedi. Zeybekci, "Şu anda kurun seviyesi anormal, kalıcı hasar henüz oluşmadı" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, dolar/TL kurunun 5 liraya kadar dayanmasının ardından bugün yaptığı ikinci açıklamada Merkez Bankası'na mesaj verdi. Zeybekci, ilgili kurumların cumhurbaşkanı ya da başbakanı konuya dahil etmeden sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Zeybekci'nin açıklamaları şöyle:

'İLGİLİ KURUMLAR SORUMLULUKLARININ GEREĞİNİ YAPMALI'

© AA / Berk Özkan Reuters: Ekonomi yönetimi ve TCMB, pazartesi günü toplanıp alınacak önlemleri değerlendirdi

Şu anda kurun seviyesi anormal, kalıcı hasar henüz oluşmadı. Ekonomide ilk etkisi, enflasyonu yukarı çekmesi, faizlerin orta vadede kalıcı yukarı gitmesi riskleri olabilir. Henüz o noktaya gelinmedi.

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'ENFLASYON BİR-İKİ ÇEYREK TEK HANEYE İNMEZ'

Para politikalarıyla ilgili uygulamada hızlı bir şekilde gereğinin yapılacağına inanıyorum. Bu yapılırsa enflasyonla ilgili büyük bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum. Maalesef yakın bir iki çeyrek içinde tek haneli rakamı pek olası görmüyorum.

'CUMHURBAŞKANIMIZ NEYE LAYIK GÖRÜRSE BAŞIMIZ ÜZERİNE DERİZ"

Milletvekili aday listelerinde yer almamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Zeybekci, şunları söyledi:

"Beş bakanın olmamasını ve beşinin de ekonomi civarından olması değişik şekilde yorumlanıyor. Beşimizin de birbirinden haberi yok. 2004 yılında Cumhurbaşkanımız AK Parti'den Denizli'de adayı olacaksın talimatı oldu. Hayır demedik. 2011'e kadar belediye başkanı olduk. Ardından milletvekili olduk. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Ekonomi Bakanı olduk. Ben nerede lazımsam, bu can bu tende olduğu sürece bu millete hizmet edeceğiz. Önümüzdeki dönemle ilgili takdir Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Neye layık görürse biz ona başımız üzerine deriz, diğer teferruatlarla uğraşmayız."