Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını reel bir makroekonomik nedene bağlamanın mümkün olmadığını söyleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Para politikalarıyla, TL'nin değeriyle ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız var" dedi. Zeybekci, "Şu anda kurun seviyesi anormal, kalıcı hasar henüz oluşmadı" diye konuştu.
Ekonomi Bakanı Zeybekci, dolar/TL kurunun 5 liraya kadar dayanmasının ardından bugün yaptığı ikinci açıklamada Merkez Bankası'na mesaj verdi. Zeybekci, ilgili kurumların cumhurbaşkanı ya da başbakanı konuya dahil etmeden sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.
NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Zeybekci'nin açıklamaları şöyle:
Türk Lirası'nın değer kaybını reel bir makroekonomik nedene bağlamak mümkün değil. Bu yüzden spekülatif diyoruz. Para politikalarıyla yönlendirilmesi gereken bir alan. Para politikalarıyla, TL'nin değeriyle ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız da var. Bu tedbirleri alacak yetki ve sorumlulukları da var. Kurumlarımızın elinde yetkileri var.
Yetkisi olanların yetkilerini kullanırken kendi sorumluluk alanları içinde kullanmalarının gerekliliğine inanıyorum. Bunun da geciktirilmesinin Türk sanayisine, büyümesine, makroekonomik performanslara faydası olmadığına inanıyorum. İlgili kurumlar Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı konuya dahil etmeden sorumluluklarının gereğini yapmalı. Spekülatif değer kaybına müsaade etmeyeceğimizi göstermemiz lazım.
Şu anda kurun seviyesi anormal, kalıcı hasar henüz oluşmadı. Ekonomide ilk etkisi, enflasyonu yukarı çekmesi, faizlerin orta vadede kalıcı yukarı gitmesi riskleri olabilir. Henüz o noktaya gelinmedi.
'MİLLİ GELİRİ 20 BİN DOLARLARA ÇIKARACAK YOL HARİTASINI AÇIKLIYORUZ'
Bizim 15 yıllık bir performansımız var. Artık Türkiye'nin başkalarının tabi olduğu edilgen bir ekonomi değil, etken, kendi dinamiklerini kontrol edebilen bir ülke noktasına geçmekle ilgili, milli geliri 20 bin dolarlara çıkaracak yol haritasını açıklıyoruz. Onların anladığı ekonomi şu, olmayacak şeyleri vaat etmek. AK Parti hükümetleri Türk siyasi tarihinin gördüğü en sosyal devlet anlayışına sahip olan iktidarlardır.
'ENFLASYON BİR-İKİ ÇEYREK TEK HANEYE İNMEZ'
Para politikalarıyla ilgili uygulamada hızlı bir şekilde gereğinin yapılacağına inanıyorum. Bu yapılırsa enflasyonla ilgili büyük bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum. Maalesef yakın bir iki çeyrek içinde tek haneli rakamı pek olası görmüyorum.
Milletvekili aday listelerinde yer almamasına ilişkin soruyu yanıtlayan Zeybekci, şunları söyledi:
"Beş bakanın olmamasını ve beşinin de ekonomi civarından olması değişik şekilde yorumlanıyor. Beşimizin de birbirinden haberi yok. 2004 yılında Cumhurbaşkanımız AK Parti'den Denizli'de adayı olacaksın talimatı oldu. Hayır demedik. 2011'e kadar belediye başkanı olduk. Ardından milletvekili olduk. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Ekonomi Bakanı olduk. Ben nerede lazımsam, bu can bu tende olduğu sürece bu millete hizmet edeceğiz. Önümüzdeki dönemle ilgili takdir Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Neye layık görürse biz ona başımız üzerine deriz, diğer teferruatlarla uğraşmayız."
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