Kuzey Kıbrıs Merkez Bankası harekete geçti: Türk Lirası geliri olana döviz kredisi yasağı

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Erhürman’ın, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı nedeniyle farklı bir para birimine geçme ve kur sabitleme konularının masada olduğunu ve bunların Türkiye ile görüşüldüğünü söylemesinin ardından Kuzey Kıbrıs Merkez Bankası harekete geçti. Merkez Bankası, Türk lirası geliri olanlara dövizle kredi verilmesini yasakladı.

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle harekete geçen Merkez Bankası'nın kararına göre memurlarla maaşı Türk lirası olan özel sektör çalışanları, bundan sonra bankalardan dövizle kredi alamayacak.

NTV'den Selim Sayarı'nın haberine göre, bankalar yalnızca geliri döviz cinsinden olan vatandaşlara sterlin, dolar veya euro kredisi verebilecek.

Karar uyarınca bazı bankaların özellikle konut ve otomobil için uyguladığı, satın alınan ürün bedelinin yüzde yüzünü karşılayan kredi uygulaması da sona erdi.

Bundan sonra taşıt kredilerinde aracın değerinin en çok yüzde 75'i, konut değerininse yüzde 80'ine kadar kredi alınabilecek.

Resmi para birimi olarak Türk Lirası kullanan Kuzey Kıbrıs, TL'de yaşanan değer kaybı nedeniyle farklı bir para birimine geçişi gündemine almıştı.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tufan Erhürman, dün döviz konusunda radikal değişikliklerin masada olduğunu söylemişti.