Merkez Bankası'ndan faiz arttırma kararı

Türk Lirası'nda görülen sert kayıplar ve gün içerisinde doların 5 liraya yaklaşmasına daha fazla seyirci kalamayan Merkez Bankası, geç likidite penceresinde faizi 300 baz puan artırdı.

© AA / Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) geç likidite penceresini yüzde 13.5'den yüzde 16.5'ye yükseltti.

Piyasalar kapandıktan sonra Merkez Bankası'ndan "PPK, yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere olağanüstü toplanmıştır" açıklaması yapıldı.

'POLİTİKA FAİZ ORANI 8, BORÇLANMA FAİZ ORANI 7.25, MARJİNAL FONLAMA ORANI 9.25'

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Kurul'un, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7.25 ve marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9.25 seviyesinde sabit tuttuğu belirtilen duyuruda, GLP uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16:00-17:00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 0 düzeyinde bırakıldığı, borç verme faiz oranının yüzde 13.50'den yüzde 16.50'e yükseltildiği ifade edildi.

23 Mayıs 2018 Tarihli PPK Kararı: Geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten 16,5’e yükseltilmiştir. https://t.co/DxpGLdEosm — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 23 Mayıs 2018

​'SIKI DURUŞ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK'

Duyuruda yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükselişin genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırdığı belirtildi.

Bu çerçevede Kurulun fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdiği vurgulanan duyuruda, "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

DOLAR GERİLEDİ

Gün içerisinde yüzde 5 yükselişle 4.9270 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, MB'nin toplandığı haberiyle sert bir dönüş yaptı. 4.57 seviyelerine kadar gerileyen kur, saat 19:35'te yüzde 1.5 kayıpla 4.58 seviyesinde yer aldı.