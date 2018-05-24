Ekonomist Rodrik: TL'nin düşüşünü önlemek için yalnız üç seçenek var

Türk Lirası'ndaki serbest düşüşü önlemek için otoritelerin önünde yalnızca üç seçenek olduğunu belirten Rodrik, bunları "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezervlerini tüketmek pahasına dolar satacak, Faizlerde ciddi bir artış yapılacak, Sermaye kontrolleri" şeklinde sıraladı.

T24'ün aktardığı habere göre, Söz konusu seçenekler için "Zehirlerden zehir beğen" ifadesini kullanan Rodrik, devamında şunları kaydetti: "Doların yükselişine seyirci kalmak çözüm değil. Zira dolar bazında borçlanmış özel sektörü iflasa götüreceği gibi, enflasyonu kontrolsüz hâle getirecek. Er ya da geç bu önlemlerden biri gerekecek. Bekledikçe maliyet artıyor. Bir not daha; bahsettiğim önlemler dahi krizi ancak geçici olarak durdurabilir. Kamu maliyesi, tasarruf politikaları ve özel sektör finansmanı konsunda ciddi atılımlarla desteklenmeleri gerekecek."