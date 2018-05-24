Kılıçdaroğlu'ndan döviz yorumu: Birilerini cezalandırma amaçlı yapılıyorsa suçtur

"Spekülasyon amaçlı, birilerini cezalandırma amaçlı böyle bir yönteme başvuruluyorsa bu ekonomik bir suçtur. Hükümet, kim oynuyorsa ona neden müdahale etmiyor?"
Türk Lirası'nda görülen sert kayıplar ve gün içerisinde doların 5 liraya yaklaşmasına daha fazla seyirci kalamayan Merkez Bankası, geç likidite penceresinde faizi 300 baz puan artırmıştı.
'İNCE KAZANACAK'
Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisinin bir önceki seçimde daha fazla oy alması halinde genel başkanlığın tartışmalı hale geleceğine yönelik eleştiriler için şunları söyledi:
"Varsayımlar üzerinden geleceği değerlendirmem doğru değil. Seçimden sonra tabloya bakarız. Karamsar değilim, iyi bir sonuç çıkacak. Nihayetinde zaten İnce, cumhurbaşkanlığını kazanacak. Muharrem İnce ile ortak miting düzenleyebiliriz, İstanbul’da olabilir."
Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
(CHP’nin seçim beyannamesi) Heyecan ve umut verecek, yeni ufuklar açacak bir beyanname. 5 temel problemi; ekonomi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve demokrasi konusunda çözüm getiren başlıklar içerecek.
BAHÇELİ'YE TEPKİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin organize suç lideri Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Alaattin Çakıcı’yı, hapse girmeden önceki faaliyetlerini toplum biliyor. Bahçeli’nin bu ziyareti toplum tarafından izlenip değerlendirilecektir.”
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