Kılıçdaroğlu'ndan döviz yorumu: Birilerini cezalandırma amaçlı yapılıyorsa suçtur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurlarında önlenemeyen yükselişle ilgili olarak "Birilerini cezalandırma amaçlı böyle bir yönteme başvuruluyorsa bu ekonomik bir suçtur. Hükümet, kim oynuyorsa niye müdahale etmiyor?" diye sordu.

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Ekonomist Rodrik: TL'nin düşüşünü önlemek için yalnız üç seçenek var

CNN Türk'e konuşan Kılıçdaroğlu, dövizdeki artışla ilgili olarak şunları söyledi:

"Spekülasyon amaçlı, birilerini cezalandırma amaçlı böyle bir yönteme başvuruluyorsa bu ekonomik bir suçtur. Hükümet, kim oynuyorsa ona neden müdahale etmiyor?"

Türk Lirası'nda görülen sert kayıplar ve gün içerisinde doların 5 liraya yaklaşmasına daha fazla seyirci kalamayan Merkez Bankası, geç likidite penceresinde faizi 300 baz puan artırmıştı.

'İNCE KAZANACAK'

Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisinin bir önceki seçimde daha fazla oy alması halinde genel başkanlığın tartışmalı hale geleceğine yönelik eleştiriler için şunları söyledi:

"Varsayımlar üzerinden geleceği değerlendirmem doğru değil. Seçimden sonra tabloya bakarız. Karamsar değilim, iyi bir sonuç çıkacak. Nihayetinde zaten İnce, cumhurbaşkanlığını kazanacak. Muharrem İnce ile ortak miting düzenleyebiliriz, İstanbul’da olabilir."

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İkinci turda kabineyi göreceksiniz. Güzel bir yardımcı kadrosu ile yola çıkacak. Toplumun her kesimini kapsayan, 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağına göre, kadrosu da böyle şekillenecek."

(CHP’nin seçim beyannamesi) Heyecan ve umut verecek, yeni ufuklar açacak bir beyanname. 5 temel problemi; ekonomi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve demokrasi konusunda çözüm getiren başlıklar içerecek.

BAHÇELİ'YE TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin organize suç lideri Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Alaattin Çakıcı’yı, hapse girmeden önceki faaliyetlerini toplum biliyor. Bahçeli’nin bu ziyareti toplum tarafından izlenip değerlendirilecektir.”