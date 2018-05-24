SGK'nın 'yerlileşme' adımı: Bazı kanser, antibiyotik ve soğuk algınlığı ilaçları geri ödeme listesinden çıkıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ilaç firmalarını Türkiye’de üretime yönlendirme hedefiyle başlattığı ilaçta yerlileşme çalışmaları devam ediyor. SGK, bazı kanser, antibiyotik ve soğuk algınlığı ilaçlarını geri ödeme listesinden çıkaracak ve yerli muadillerinin kullanılmasına zorlayacak.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre SGK, aralarında Augmentin’in de bulunduğu birçok ilacı geri ödeme listesinden çıkarmaya hazırlanıyor. İlaçların, muadillerinin ise piyasada bulunduğu belirtiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, geçen hafta yaptığı açıklamayla uygulamanın detaylarını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Onuncu Kalkınma Planı ve 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı kapsamında 31 Temmuz 2018 tarihinden itibaren bedeli ödenecek ilaçlar listesinde pasiflenecek ilaçlara ilişkin listeler ekte yer almaktadır. Stok zararları dahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerini almaları amacıyla sağlık hizmeti sunucuları ile birlikte diğer ilgililere önemle duyurulur” denildi.

TOPLAM 151 İLAÇ

SGK’nın duyurusunda iki de liste yer aldı. İlk listede birinci aşama yerelleşme kapsamında 34 ilaç yer alırken, bu ilaçlar arasında sık kullanılan antibiyotik Augmentin 400 mg, soğuk algınlığı ilacı olan Mentopin 200 mg ve 600 mg, kanser tedavisinde kullanılan Tadocel de yer aldı. İkinci listede ise, ikinci aşama yerelleşme kapsamında ödeme listesinden çıkarılan ilaçlar yer aldı. Bu listedeki ilaç sayısı da 117 oldu. İki listedeki toplam ilaç sayısı 151 oldu. İkinci listede yer alan ilaçlar arasında Tamiflu da yer aldı.