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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

    Albayrak duyurdu: Havadan petrol aranıyor

    © AA /
    Ekonomi
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyerek“Şemdinli’den Cizre’ye, Van’dan Siirt’e kadar olan alanda uçakla gravite veri toplama işlemine başladık” dedi.

    Petrol
    © REUTERS / Sergei Karpukhin
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    Albayrak, Türkiye'nin dört bir yanında gravite manyetik verilerinin toplandığını söyledi.

    Sabah'tan Ahmet Kavak'ın haberine göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Irak sınırına 3.5 kilometre mesafedeki sondaj çalışmalarını inceleyen Albayrak, "Önümüzdeki dönem Şemdinli'den Cizre'ye, Van'dan Siirt'e kadar olan alan içinde uçakla gravite manyetik veri toplama işlemine başladık. Bu, Türkiye'de ilk kez gerçekleştiriliyor" dedi.

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    Bölgenin petrol potansiyeli olan bir saha olduğunu belirten Bakan Albayrak, ilçede ilk derin sondajın gerçekleştirildiğini söyledi. Albayrak, "Bölge, yeraltı kaynakları itibarıyla hem petrol hem de madencilik noktasında uzun zamandır konuşulan bir yer. Ama son zamanlardaki aktif enerji siyasetimizin çerçevesi içinde sadece derin deniz sondajcılık faaliyeti yok. Bunu son dönemde çok yoğun ifade etmiştik. Aynı zamanda kara aramacılığı noktasında da daha aktif siyaset güdeceğimizi ifade ettiğimiz bir süreçteyiz" dedi.

    Petrol
    © REUTERS / Sergei Karpukhin
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    Albayrak, Irak'a sadece 3.5 kilometre mesafede, Türkiye'den mühendisler ve bölge halkıyla birlikte kuyunun ilk kazma işlemine başladıklarını kaydederek şöyle konuştu: 

    "4450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız. Süreç, bu kuyuyla Çukurca'da oluşacak adımla bitmeyecek. Yeni dönem başlıyor. Şemdinli'den Cizre'ye Van'dan Siirt'e kadar olan alan içinde uçakla gravite manyetik veri toplama işlemine başladık. Bu çok önemli bir adım. Uçakla bölgede gravite manyetik verileri toplayacağız. Kara sismikle detaylı çalışmaları yoğunlaştıracağız. Yıllardır halkımızın konuştuğu 'Sınır bölgemizdeki yeraltında ne var' sorusunun yanıtı bu adımlarla ortaya çıkacak. Türkiye eski Türkiye değil. Daha güçlü, güvene ve istikrarara dayalı 15 yıllık yolculuğunda, geleceğe çok daha sağlam adımlarla ilerliyor. Hakkari de düne göre daha iyi… Yarına daha güvenli ve umutla bakıyor."

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    Etiketler:
    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Berat Albayrak, Çukurca, Türkiye
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