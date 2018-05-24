Faiz kararı sonrası geri çekilen dolar, tekrar yükselişte

© Fotoğraf : AA Merkez Bankası'ndan faiz arttırma kararı

Dün gün içerisinde yüzde 5 yükselişle 4.9270 seviyesine kadar çıkan dolar/TL, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) olağanüstü toplantısı ve sonrasında gerçekleştirdiği geç likidite penceresinde 300 baz puan faiz artışıyla hızlı bir şekilde geri çekildi. Kur, ilk tepki olarak tarihi zirveden yaklaşık 40 kuruş uzaklaştı.

4.5549 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, daha sonra tekrar 4.6334'ün üzerine çıktı. Dolar, saat 09.38'de 4.73 seviyesine çıktı.

Bu arada dün 5.7694'e kadar çıkarak rekor kıran euro/TL de aynı saatte 5.5474'te yer aldı.