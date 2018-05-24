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    Prof. Boratav: Finans kurallarına ya uyacaksınız ya cezalandırılacaksınız

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, hakim finans kurallarına dikkat çekerek "Şimdi bu kurallara ya uyacaksınız ya da cezalandırılacaksınız. Sonuç, kurallara teslim olursanız IMF’ye gidersiniz. İşte Türkiye bu noktadadır” dedi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'a konuşan Boratav, ekonomide gelinen son noktayı değerlendirdi. 'Hocaların hocası' olarak bilinen Prof. Boratav'ın ifadeleri şöyle:

    Şu anda dünyaya hâkim olan finans kuralları şunlar: 1- Merkez Bankası’nın kesin bağımsızlığı. 2- Enflasyon üzerinde faiz oranını belirleyen sıkı para politikası. 3- Döviz fiyatları dalgalanmaya bırakılacak, Merkez Bankası müdahale etmeyecek. 4- Hepsinin temeli olan ana kural sermaye hareketleri serbest bırakılacak.

    Şimdi bu kurallar finans kapitalin hakimiyetini sağlayan kurallardır. Bununla baştan kavga etmeniz mümkün. Yani 'sermaye hareketlerini kontrol edeceğim' diyerek meydan okuyabilirsiniz. Türkiye bundan 1989’da vazgeçti. Serbest bıraktı. İkincisi döviz kurunu kontrol edebilirsiniz. Türkiye bundan da Kemal Derviş döneminde 2001’de vazgeçti. 2002 sonunda iktidara gelen AKP de aynı kuralları kabul etti. Şimdi buna ya uyacaksınız ya da cezalandırılacaksınız.

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
    © AA / Ahmet İzgi
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    CEZALANDIRMA NEDİR?

    Nedir cezalandırma? Fon girişleri durur. Krediler pahalılaşır ya da ana parayı tahsil etmeye başlar bankalar. Bu da Döviz krizine sürükler. Sonuç, kurallara uymaya razı olursanız, teslim olursanız IMF’ye gidersiniz. İşte Türkiye bu noktadadır.

    Cumhurbaşkanı bu kurallara uyma niyetinde olmadığını çeşitli vesilelerle söylüyor. Fakat söylem ortalığı karıştırıyor. Ne söylüyor: 'Yurt dışına para kaçıranlara vergi uygulanacak. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak Merkez Bankası bağımsızlığına tabi olmak zorunda değildir. Son olarak da faiz bütün kötülüklerin anasıdır, düşürmek lazım.' Bunlar kurallara itiraz anlamına geliyor ama temel kural korundukça yani sermaye hareketlerinin korunması halinde mümkün değil. Cezalandırılırsınız."

    Prof. Boratav, ekonomideki kötüye gidişin işçiye, memura yansımasının nasıl olacağı konusunda da “Enflasyon yukarı çekilir, sonunda sert krize dönüşürse ekonomi daralmaya başlar. İşsizlik yükselir. Ancak bu nokta daha sonra gelir. Yıl sonunda gelir. Özellikle önümüzdeki yıl gelir” dedi.

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    Etiketler:
    IMF, Recep Tayyip Erdoğan, Korkut Boratav, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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