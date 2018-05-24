Trump'tan soruşturma talimatı: İthal otomobiller ulusal güvenliği tehdit ediyor mu?

Trump şunları kaydetti: “Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile otomobil endüstrimizin son durumunu görüşmek üzere bugün bir araya geldim. Bakan Ross’a kamyonlar da dahil olmak üzere ithal otomobillerin ve otomobil parçalarının, Amerika’nın ulusal güvenliğine etkilerini, 232. madde çerçevesinde incelemesi direktifini verdim. Otomobil ve otomobil parçaları gibi temel endüstriler ulusumuzun mukavemeti için kritik önem taşıyor.”
Japonya, Çin ve Güney Kore hükümetleri durumu yakından izleyeceklerini belirtirken, ABD'yi kendi araçları için olası piyasa olarak gören Pekin çıkarlarını savunacağını belirtti. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng ABD ile ticaret geriliminde herhangi bir ilerlemeye ilişkin düzenli basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada "Çin çok taraflı ticaret sistemlerine ciddi şekilde zarar verecek ve normal uluslararası ticaret düzenini bozacak ulusal güvenlik maddelerinin kötüye kullanılmasına karşı çıkıyor" dedi.
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