Trump'tan soruşturma talimatı: İthal otomobiller ulusal güvenliği tehdit ediyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğinin incelenmesi direktifini verdi. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek incelemenin, ithal otomobil ve otomobil parçalarına gümrük vergileri getirilmesine neden olabileceği belirtildi.

Trump, yazılı açıklamasında, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’tan ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülke ulusal güvenliğine yönelik etkilerinin araştırılmasını istediğini bildirdi.

Trump şunları kaydetti: “Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile otomobil endüstrimizin son durumunu görüşmek üzere bugün bir araya geldim. Bakan Ross’a kamyonlar da dahil olmak üzere ithal otomobillerin ve otomobil parçalarının, Amerika’nın ulusal güvenliğine etkilerini, 232. madde çerçevesinde incelemesi direktifini verdim. Otomobil ve otomobil parçaları gibi temel endüstriler ulusumuzun mukavemeti için kritik önem taşıyor.”

Japonya, Çin ve Güney Kore hükümetleri durumu yakından izleyeceklerini belirtirken, ABD'yi kendi araçları için olası piyasa olarak gören Pekin çıkarlarını savunacağını belirtti. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng ABD ile ticaret geriliminde herhangi bir ilerlemeye ilişkin düzenli basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada "Çin çok taraflı ticaret sistemlerine ciddi şekilde zarar verecek ve normal uluslararası ticaret düzenini bozacak ulusal güvenlik maddelerinin kötüye kullanılmasına karşı çıkıyor" dedi.