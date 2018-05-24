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    TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik

    TÜSİAD: Ekonomide mucizeler yoktur, gerçekler vardır, hakikati istediğiniz gibi eğip bükemezsiniz

    © AA / Erhan Elaldı
    Ekonomi
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    Kalıcı başarıya ulaşmak için ekonominin akılcı politikalarla yönetilmesi gerektiğini söyleyen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "Ekonomide mucizeler yoktur, gerçekler vardır, hakikati istediğiniz gibi eğip bükemezsiniz" dedi. TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan ise Merkez Bankası'nın faiz artışının herkesi rahatlattığını söyledi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
    © Fotoğraf : AA
    Merkez Bankası'ndan faiz arttırma kararı
    Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi toplantısının ilki bugün Sabancı Center'da düzenlendi.

    Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Dolar/TL kurunun dün 4.92'yi görmesinin ardından Merkez Bankası'nın yaptığı müdahalenin 'herkesi bir nebze rahatlattığını' söyledi.

    Özilhan, "Yüksek enflasyon uzun vadeli düşünmeyi ortadan kaldırdı. TL'de son dönemde baş aşağı gidiş karşısında MB tarafından dün yapılan müdahale herkesi biraz rahatlatmıştır. Merkez Bankası müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı ve Başbakanın açıklamalarını memnuniyetle karşıladık. Ekonomide birikmiş sorunlara karşı güçlü adımlar atılmalı. Dış politikada dengeli bir duruşa ihtiyaç var" diye konuştu.

    'EKONOMİ YÖNETİMİ BIÇAK KEMİĞE DAYANMADAN ÖNLEM ALMALI'

    Türk Lirası, para, maaş
    © AA /
    Bloomberg: Yatırımcıların Erdoğan'ın ekonomisine inancı kalmadı
    Özilhan'ın ardından söz alan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, kalıcı başarıya ulaşmak için ekonominin akılcı politikalarla yönetilmesi gerektiğini söyledi.

    Bilecik, "Ekonomi yönetiminin bıçak kemiğe dayanmadan önlem alması gerekir. Büyüme modelimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Güven veren yeni bir ekonomi anlayışına ihtiyacımız var" dedi.

    Dünya'nın aktardığına göre, TÜSİAD Başkanı Bilecik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

    'UCUZ PARA DÖNEMİ SONA ERDİ, UCUZ VE BOL PARAYLA BÜYÜME SAĞLAMA SEÇENEĞİMİZ YOK'

    • Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
      © AA / Ahmet İzgi
      Zeybekci, ekonomi yönetiminin Erdoğan'dan hareket beklemesini doğru bulmuyor: Yetkini kullanacaksın
      Sorunları zora girdikten sonra çözmeye çalışırsanız çok daha büyük sonuçlara katlanmak zorunda kalırsanız. Çatınızı güneşli havada tamir etmelisiniz. Dün MB tarafından atılan adım son iki haftadır yaşanan süreçte bir miktar rahatlık sağladı.
    • Bundan sonraki süreçte ekonomi yönetiminin ahenk içinde politika yapmasını bekliyoruz.
    • Ucuz para dönemi sona erdi. Ucuz ve bol para ile büyüme sağlama gibi bir seçeneğimiz artık yok.

    'KUVVETLER AYRILIĞI ENTELEKTÜEL BİR TARTIŞMA KONUSU DEĞİL, DEVLETİN OLMAZSA OLMAZI'

    • Yüksek büyüme ile ekonominin tekerleri hızlı dönüyor ama yüksek cari açık ve enflasyon ile patinaj yapıyoruz. Şu anda yaşadığımız durum budur.
    • Hukuk devleti her şeyin üzerinde olmalıdır. Kuvvetler ayrılığı bir entellektüel tartışma konusu değil, çağdaş bir devletin olmazsa olmazıdır.

    'EKONOMİDE MUCİZELER YOKTUR, GERÇEKLER VARDIR'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Murat Kula
      Erdoğan: Kurda yaşanan kısmi dalgalanma Türkiye'nin gerçekleriyle uymuyor
      Ekonomide mucizeler yoktur, gerçekler vardır, hakikati istediğiniz gibi eğip bükemezsiniz. Ekonominin temelinde bir süredir bozulma görülüyor. Bir an önce ekonomimize duyulan güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor, aksi halde ekonomimiz sert bir düzeltmeyle karşı karşıya kalacaktır.
    • MB'nin dün attığı adım bir nebze rahatlık sağlamıştır, önemli olan bundan sonraki süreçtir. Reformlara hız vermeliyiz ve zaman kaybetmemeliyiz. Kalıcı başarıya ulaşmak için beklentimiz, önümüzdeki hassas dönemde de ekonominin kararlılıkla ve akılcı politikalarla yönetilmesidir.

    'GÜNÜBİRLİK PAKETLER, ÜLKE EKONOMİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SORGULATIR'

    • Numan Kurtulmuş
      © AA / Onur Çoban
      Kurtulmuş: Kur krizi terimi algı operasyonudur
      Kural temelli, öngörülebilir politikalara dayanmadan günübirlik tedbir ve paketler, bir ülkenin ekonomisinin sürdürülebilirliğini sorgulanır hale getirir. Kurda gördüğümüz hızlı yükseliş, Türkiye ekonomisi için bu sorgulamanın başladığını gösteriyor.
    • Bir an önce ekonomimize duyulan güveni yeniden tesis etmemiz gerekiyor.

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    Etiketler:
    ekonomi, TÜSİAD, Erol Bilecik, Tuncay Özilhan, Türkiye
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