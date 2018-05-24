TÜSİAD: Ekonomide mucizeler yoktur, gerçekler vardır, hakikati istediğiniz gibi eğip bükemezsiniz

Kalıcı başarıya ulaşmak için ekonominin akılcı politikalarla yönetilmesi gerektiğini söyleyen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "Ekonomide mucizeler yoktur, gerçekler vardır, hakikati istediğiniz gibi eğip bükemezsiniz" dedi. TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan ise Merkez Bankası'nın faiz artışının herkesi rahatlattığını söyledi.

© Fotoğraf : AA Merkez Bankası'ndan faiz arttırma kararı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi toplantısının ilki bugün Sabancı Center'da düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Dolar/TL kurunun dün 4.92'yi görmesinin ardından Merkez Bankası'nın yaptığı müdahalenin 'herkesi bir nebze rahatlattığını' söyledi.

Özilhan, "Yüksek enflasyon uzun vadeli düşünmeyi ortadan kaldırdı. TL'de son dönemde baş aşağı gidiş karşısında MB tarafından dün yapılan müdahale herkesi biraz rahatlatmıştır. Merkez Bankası müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı ve Başbakanın açıklamalarını memnuniyetle karşıladık. Ekonomide birikmiş sorunlara karşı güçlü adımlar atılmalı. Dış politikada dengeli bir duruşa ihtiyaç var" diye konuştu.

'EKONOMİ YÖNETİMİ BIÇAK KEMİĞE DAYANMADAN ÖNLEM ALMALI'

Özilhan'ın ardından söz alan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, kalıcı başarıya ulaşmak için ekonominin akılcı politikalarla yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Bilecik, "Ekonomi yönetiminin bıçak kemiğe dayanmadan önlem alması gerekir. Büyüme modelimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Güven veren yeni bir ekonomi anlayışına ihtiyacımız var" dedi.

Dünya'nın aktardığına göre, TÜSİAD Başkanı Bilecik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

'UCUZ PARA DÖNEMİ SONA ERDİ, UCUZ VE BOL PARAYLA BÜYÜME SAĞLAMA SEÇENEĞİMİZ YOK'



© AA / Ahmet İzgi Zeybekci, ekonomi yönetiminin Erdoğan'dan hareket beklemesini doğru bulmuyor: Yetkini kullanacaksın

Bundan sonraki süreçte ekonomi yönetiminin ahenk içinde politika yapmasını bekliyoruz.

Ucuz para dönemi sona erdi. Ucuz ve bol para ile büyüme sağlama gibi bir seçeneğimiz artık yok.

'KUVVETLER AYRILIĞI ENTELEKTÜEL BİR TARTIŞMA KONUSU DEĞİL, DEVLETİN OLMAZSA OLMAZI'

Yüksek büyüme ile ekonominin tekerleri hızlı dönüyor ama yüksek cari açık ve enflasyon ile patinaj yapıyoruz. Şu anda yaşadığımız durum budur.

Hukuk devleti her şeyin üzerinde olmalıdır. Kuvvetler ayrılığı bir entellektüel tartışma konusu değil, çağdaş bir devletin olmazsa olmazıdır.

'EKONOMİDE MUCİZELER YOKTUR, GERÇEKLER VARDIR'

© AA / Murat Kula Erdoğan: Kurda yaşanan kısmi dalgalanma Türkiye'nin gerçekleriyle uymuyor

MB'nin dün attığı adım bir nebze rahatlık sağlamıştır, önemli olan bundan sonraki süreçtir. Reformlara hız vermeliyiz ve zaman kaybetmemeliyiz. Kalıcı başarıya ulaşmak için beklentimiz, önümüzdeki hassas dönemde de ekonominin kararlılıkla ve akılcı politikalarla yönetilmesidir.

'GÜNÜBİRLİK PAKETLER, ÜLKE EKONOMİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SORGULATIR'