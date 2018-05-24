Ünlü ekonomistten Merkez Bankası yorumu: Geç alınmış bir karar

Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışını değerlendirdi.
Roubini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden sonra para politikasının kontrolünü ele alacağını söylemişken bu kararın çok geç alındığını ifade etti.
Too little too late as Erdogan claims he will take control of monetary policy after the elections https://t.co/yJlMMYOifV— Nouriel Roubini (@Nouriel) May 23, 2018
Merkez Bankası kurda son dönemde tarihi zirveleri görülmesinin ardından dün olağanüstü toplantıyla Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 13.50'den yüzde 16.50'ye yükseltmişti.
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