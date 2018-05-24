Esayan: Gövdesini tankların, F16’ların önünde siper eden bir millet dolarla, euro ile tehdit edilemez

AK Parti İstanbul milletvekili ve Akşam gazetesi yazarı Markar Esayan, ‘Dolar ittifakı...' başlıklı bugünkü yazısında ‘Mesele döviz değil, Erdoğan, Erdoğan'ın şahsında da Yeni Türkiye'nin ta kendisidir... Dolarla ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bize teslim edeceksiniz' diyorlar' değerlendirmesini yaptı.

Esayan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

'ERDOĞAN’I BİZE TESLİM EDECEKSİNİZ’ DİYORLAR

‘Mesele döviz değil, Erdoğan, Erdoğan'ın şahsında da Yeni Türkiye'nin ta kendisidir. O zaman operasyon yaptıklarını zaten itiraf etmiş oluyorlar. Gerçekten de Türkiye, 21. yüzyıl sömürgeciliğinin en büyük silahlarından biri olan dolar ile operasyona uğruyor. Paranın gücü ile milletimizi tehdit ediyor, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bize teslim edeceksiniz" diyorlar.

© REUTERS / MURAD SEZER Faiz kararı sonrası geri çekilen dolar, tekrar yükselişte

Türkiye'de geçmiş kriz algısının dövizin yükselişi ile paralel olduğunu iyi biliyorlar. Seçimlerde oy verme davranışında ekonomik durumun en önemli üç faktörden biri olduğu da aşikâr. Seçim öncesi ellerindeki dolarları gece operasyonları ile çektiklerinde, seçmenlerin oy verme tercihini etkileyeceklerine çok güveniyorlar.

‘AZİZ MİLLETİMİZ STANDART SAPMASI YÜKSEK BİR MİLLETTİR'

Ancak şunu hesaplayamıyorlar. Aziz milletimiz standart sapması yüksek bir millettir. Sağduyusu ve milli hasletleri çok gelişmiştir. 15 Temmuz'da gövdesini hainlerin gasp ettikleri tankların, F16'ların önünde siper eden bir millet dolarla, Euro ile tehdit edilemez, teslim alınamaz, paniğe sevk edilemez.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN Gökçek: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Milletimizin 24 Haziran ve her daim ortaya koyacağı sağduyulu tavır sadece duygusal bir yaklaşım da olmayacaktır. Milletimiz aklıyla hareket eder. Ülkeyi hangi siyasi lider ve kadroların daha iyi yönettiğine ve yöneteceğine de bakar.

İdeolojik olarak zehirlenmemiş, Erdoğan nefreti algısına teslim olmamış herkesin bu gerçekleri göreceğine ve doğru karar vereceğine güvenim tam. Beşeri planda milletimiz ne derse o olur.'