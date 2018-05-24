Esayan: Gövdesini tankların, F16’ların önünde siper eden bir millet dolarla, euro ile tehdit edilemez

Esayan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
'ERDOĞAN’I BİZE TESLİM EDECEKSİNİZ’ DİYORLAR
‘Mesele döviz değil, Erdoğan, Erdoğan'ın şahsında da Yeni Türkiye'nin ta kendisidir. O zaman operasyon yaptıklarını zaten itiraf etmiş oluyorlar. Gerçekten de Türkiye, 21. yüzyıl sömürgeciliğinin en büyük silahlarından biri olan dolar ile operasyona uğruyor. Paranın gücü ile milletimizi tehdit ediyor, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bize teslim edeceksiniz" diyorlar.
‘AZİZ MİLLETİMİZ STANDART SAPMASI YÜKSEK BİR MİLLETTİR'
Ancak şunu hesaplayamıyorlar. Aziz milletimiz standart sapması yüksek bir millettir. Sağduyusu ve milli hasletleri çok gelişmiştir. 15 Temmuz'da gövdesini hainlerin gasp ettikleri tankların, F16'ların önünde siper eden bir millet dolarla, Euro ile tehdit edilemez, teslim alınamaz, paniğe sevk edilemez.
Milletimizin 24 Haziran ve her daim ortaya koyacağı sağduyulu tavır sadece duygusal bir yaklaşım da olmayacaktır. Milletimiz aklıyla hareket eder. Ülkeyi hangi siyasi lider ve kadroların daha iyi yönettiğine ve yöneteceğine de bakar.
İdeolojik olarak zehirlenmemiş, Erdoğan nefreti algısına teslim olmamış herkesin bu gerçekleri göreceğine ve doğru karar vereceğine güvenim tam. Beşeri planda milletimiz ne derse o olur.'
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