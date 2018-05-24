Beyaz ette kriz: Türkiye'nin 20 günlük tavuğu kaldı, fiyatlar iki katına çıkabilir

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) Başkanı Abdullah Koç, “Türkiye’de toplamda 14 bin üretici var. 35 yıldır olan sektörde ilk defa bir yönetmelik çıktı, bizler de buna uygun olarak çalışmak istiyoruz ancak entegre tesisleri bunu uygulamak istemiyorlar” dedi. Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray da üretimin devam ettiğini ancak yüzde 80 oranında durduğunu vurgulayarak “Yaklaşık 20 gün sonra fiyatlar artmaya başlayacaktır” dedi.
YÖNETMELİKTE NELER VAR?
Yönetmelikte öne çıkan bazı maddeler şöyle:
- Ürünün mülkiyeti firmaya aittir. Üretici, ürünleri, firma elemanlarınca verilen talimatlara ve bakım programına uygun yetiştirir.
- Civciv, yem, aşı, ilaç, veterinerlik hizmetleri gibi ana üretim girdileri ile yükleme, taşıma, aşı, ilaç, veterinerlik, dezenfeksiyon hizmetleri uygulama bedelleri firma tarafından karşılanır.
- Ürünlerin kümesten nakil vasıtalarına tesliminden sonra, nakliye hatalarından kaynaklanan kayıplardan üretici sorumlu tutulmaz.
- Üretici, ürünlerini teslim ettiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde alacak-borç hesabını yaparak makbuzu veya fatura düzenler.
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