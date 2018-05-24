Kayıt
16:00 24 Mayıs 2018
Ankara+ 27°C
İstanbul+ 24°C
Canlı Yayın
    Arama
    Tavuk çiftliği

    Beyaz ette kriz: Türkiye'nin 20 günlük tavuğu kaldı, fiyatlar iki katına çıkabilir

    © AP Photo / Eric Risberg
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    1102

    Türkiye’nin beyaz et ihtiyacının yüzde 75’inin karşılandığı Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Bilecik’teki üreticiler, bakanlığın çıkardığı yönetmeliği imzalamayarak üretim yapmama kararı aldı. Bu karar dolayısıyla tavuk üretimi yüzde 80 azaldı. Tesislerde ortalama 20 günlük tavuğun kaldığı, fiyatların 20 gün içinde 2 katına çıkabileceği belirtildi.

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
    © AA / Rauf Maltaş
    Fakıbaba: Eşim kırmızı eti 29 liradan alıyor, 70 liraya alıyorsan senin problemin
    Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, söz konusu 5 ilde kanatlı hayvan eti üreticileri, entegre üretim tesislerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 27 Ekim 2017’de çıkardığı yönetmelikteki sözleşmeyi imzalamadığı gerekçesiyle üretim yapmama kararı aldı. Yaklaşık 10 gün önce alınan kararla tavuk üretimi yüzde 80 azaldı. Entegre tesislerde ortalama 20 günlük tavuk kaldığı ve 20 günün sonrasında da beyaz et fiyatının iki katına çıkabileceği belirtildi.

    Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) Başkanı Abdullah Koç, “Türkiye’de toplamda 14 bin üretici var. 35 yıldır olan sektörde ilk defa bir yönetmelik çıktı, bizler de buna uygun olarak çalışmak istiyoruz ancak entegre tesisleri bunu uygulamak istemiyorlar” dedi. Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı İrfan Demiray da üretimin devam ettiğini ancak yüzde 80 oranında durduğunu vurgulayarak “Yaklaşık 20 gün sonra fiyatlar artmaya başlayacaktır” dedi.

    YÖNETMELİKTE NELER VAR?

    Yönetmelikte öne çıkan bazı maddeler şöyle:

    • Ürünün mülkiyeti firmaya aittir. Üretici, ürünleri, firma elemanlarınca verilen talimatlara ve bakım programına uygun yetiştirir.
    • Civciv, yem, aşı, ilaç, veterinerlik hizmetleri gibi ana üretim girdileri ile yükleme, taşıma, aşı, ilaç, veterinerlik, dezenfeksiyon hizmetleri uygulama bedelleri firma tarafından karşılanır.
    • Ürünlerin kümesten nakil vasıtalarına tesliminden sonra, nakliye hatalarından kaynaklanan kayıplardan üretici sorumlu tutulmaz.
    • Üretici, ürünlerini teslim ettiği tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde alacak-borç hesabını yaparak makbuzu veya fatura düzenler.

    Etiketler:
    Tavuk, Beyaz et, Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR), Abdullah Koç, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    22. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu
    Rusya’da 22. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapılarını ziyaretçilere açtı
    Karikatür
    Pompeo: Türkiye ve Rusya, Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor
    İnfografik
    Yeni Irak parlamentosunda sandalye dağılımı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam