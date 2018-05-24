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    Jülide Sarıeroğlu

    Sarıeroğlu: Ekonomiye yapılan müdahale boşa çıktı

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Ekonomi
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    Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, ekonomiye yönelik ciddi müdahaleler yapıldığını ifade ederek, "Bu girişimlerle Türkiye'ye olumsuz bir hava pompalamaya, bu süreçlerden siyasi rant elde etmeye çalışanların tüm çabaları inşallah boşa çıkacak. Yapılan müdahalelerle de zaten boşa çıkmaya başladı" dedi.

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    © REUTERS / MURAD SEZER
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlığın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve OPET işbirliğiyle hayata geçirilen ‘OPET Kadın Gücü Projesi'nin bir oteldeki protokol imza törenine katıldı.

    Bakan Sarıeroğlu, yaptıkları çalışmaların, uyguladıkları programların ve verdikleri desteklerin istihdama olumlu yansımalarının hissettiklerini söyledi:

    ‘SİYASİ RANT ELDE ETMEYE ÇALIŞANLARIN TÜM ÇABALARI İNŞALLAH BOŞA ÇIKACAK'

    "Bu etkiyi 2018 yılının açıklanan istatistiklerinde de görüyoruz. Milli İstihdam Seferberliğimizin ikinci fazı da her türlü operasyona her türlü girişime rağmen başarıyla yürütülüyor. Son dönemde görüyorsunuz, ekonomimize yönelik çok ciddi müdahaleler, operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Çok şükür ki güçlü bir iktidar görevinin başında. Ülkemiz geçmişte de çok badire atlattı. Bu girişimlerle Türkiye'ye olumsuz bir hava pompalamaya, bu süreçlerden siyasi rant elde etmeye çalışanların tüm çabaları inşallah boşa çıkacak. Zaten yapılan müdahalelerle boşa çıkmaya da başladı." 

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    İstihdamla ilgili rakamlarda artış olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, geçen yılın şubat ayından bu yılın şubat ayına kadar 1 milyon 210 bin kişilik istihdam artışının gerçekleştiğinin altını çizdi.

    Her türlü operasyona rağmen özel sektörün istihdamını artırmaya yönelik adımlar atmaya devam ettiğini belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

    "Türkiye'ye bugüne kadar diz çöktüremediler, bundan sonra da diz çöktüremeyecekler. Güçlü mali piyasalara yönelik argümanlarımız var. O alanda bu araçlar devreye sokularak istikrarın devamı konusunda hükümetimiz, ilgili kurumlar gerekli adımları attılar, atmaya da devam edecekler. Panik havasına, paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında, kontrol altında olmaya da inşallah devam edecek."

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    Etiketler:
    İstihdam, Jülide Sarıeroğlu
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