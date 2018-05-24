Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolardaki yükselişe önlem olarak daha fazla döviz satılacağını açıkladı.

Merkez Bankası, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi güncelledi.

Döviz satım tutarı 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek.

2018 boyunca döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınır 10 milyar dolar olarak belirlendi.

Merkez Bankası'nın bu adımı piyasada pek karşılık görmedi. İlk tepki olarak 4.76'dan 4.74 seviyelerine gerileyen kur, sonrasında 4.80'in üzerine çıktı.

2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim güncellendi: pic.twitter.com/Z5ofpdgrTl — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) May 24, 2018

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Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6,15 milyar ABD dolarından 8 milyar ABD dolarına ulaşabilecektir. https://t.co/jvK69Y6IPw — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) May 24, 2018

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