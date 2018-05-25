Şimşek: Merkez Bankası geç de olsa güçlü bir adım attı

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) doların 5 liraya yaklaşmasının ardından aldığı faiz kararının geç bir adım olduğunu belirtti. Şimşek, bu kararın 'güçlü' olduğunu da söyledi. Şimşek, 'Türkiye'nin piyasalarla inatlaşmayacağını' da söyledi.

NTV'de soruları yanıtlayan Şimşek, ABD'de Halkbank'a yüksek miktarda bir ceza kesildiği iddiasının tamamen yalan olduğunu söylerken "Yalan atılır ama bu kadar da olmaz" dedi.

Şimşek'in ifadelerinden satırbaşları şöyle:

© REUTERS / Ümit Bektaş Reuters: Erdoğan'ı faiz artırımına Yıldırım ikna etti

'PARA POLİTİKASININ TEPKİSİ ZAMAN ALDI'

© REUTERS / Sertaç Kayar Dolar, haftanın son gününe 4.75 liradan başladı

© AA / Yurt dışından postayla gelen eşyada vergi muafiyeti indirildi

'ENDİŞELERİ GİDERMEK İÇİN YATIRIMCILARLA DİYALOĞA GİRECEĞİZ'

'BÖYLE SÖYLEMLER TÜRKİYE'YE BÜYÜK ZARAR VERİYOR'



© AFP 2018 / OZAN KOSE Halkbank'tan açıklama: Hakkımızda alınmış idari veya mali bir karar yok

'MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞI SON DERECE ÖNEMLİ'



Merkez Bankası'nın ne zaman ne yapması gerektiği konusunda fikir beyan etmedim. Merkez'in bağımsızlığı son derece önemlidir, hükümet olarak buna önem veriyoruz. Para politikası önemli bir alandır.

Piyasaların, yatırımcıların endişelerini anlıyoruz. Gerekli adımları attık, atmaya devam edeceğiz. İletişim kurmaya devam edeceğiz.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile yatırımcılarla Londra'da yapacağı görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlayan Şimşek, yatırımcılara "Para politikasında normalleşme sadeleşme süreci devam edecek. Mali disiplin devam edecek. Gündemde yeni vergi artışı ya da vergi yok" mesajlarının verileceğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor.