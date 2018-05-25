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    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

    Şimşek: Merkez Bankası geç de olsa güçlü bir adım attı

    © AA /
    Ekonomi
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    Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) doların 5 liraya yaklaşmasının ardından aldığı faiz kararının geç bir adım olduğunu belirtti. Şimşek, bu kararın 'güçlü' olduğunu da söyledi. Şimşek, 'Türkiye'nin piyasalarla inatlaşmayacağını' da söyledi.

    NTV'de soruları yanıtlayan Şimşek, ABD'de Halkbank'a yüksek miktarda bir ceza kesildiği iddiasının tamamen yalan olduğunu söylerken "Yalan atılır ama bu kadar da olmaz" dedi.

    Şimşek'in ifadelerinden satırbaşları şöyle:

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © REUTERS / Ümit Bektaş
      Reuters: Erdoğan'ı faiz artırımına Yıldırım ikna etti
      Merkez Bankası geç de olsa güçlü bir adım attı ve etkili oldu. Bazen hemen akabinde piyasaların normalleşmesi bekleniyor ama öyle olmuyor. Patikaya oturması zaman alıyor. Etkisi sınırlayan dün birkaç etken oldu. Bunlardan biri Halkbank'a ilişkin asılsız iddialar. Halkbank bunu yalanladı. Halkbank'a ilişkin bir karar yok. Bunlar uydurma. Halkbank'a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haberdi. Yalan atılır ama bu kadar da olmaz. Merkez Bankası'nın spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değildir. Merkez Bankası ne gerekiyorsa yapacaktır.

    'PARA POLİTİKASININ TEPKİSİ ZAMAN ALDI'

    • Dolar, döviz
      © REUTERS / Sertaç Kayar
      Dolar, haftanın son gününe 4.75 liradan başladı
      Sanki gelişmekte olan ülkelerde sorun yok da Türkiye'de sorun var gibi gösterildiğini de görüyoruz. ABD'de uzun vadeli faizler hızla artarak yüzde 3'ü aştı. Yüzde 3 kritik bir eşiktir. Bunun etkisi oluyor. ABD doları tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu trendler Türkiye'ye özgü değildir. Türkiye'yi olumsuz anlamda ayrışmasına sebep olan gelişmeler var. Seçim arifesindeyiz. Maliye politikasına ilişkin endişeler var. Mali disiplin konusundaki tereddütler yersizdir. Para politikasının tepkisi zaman aldı. Bunlar da güven kaybında etkili oldu. Merkez Bankası güçlü bir tepkiyle aslında bağımsız olduğunu gerektiğinde gerekeni yapacağını ortaya koymuştur.
    'OHAL YATIRIM GELİŞİNİ ETKİLİYOR'
    • Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
      © AA / Metin Aktas
      Ekonomi Bakanı Zeybekci: 'OHAL'den mutluyuz' diyecek kimse olamaz
      'OHAL olmasaydı, lira bu kadar değer kaybetmezdi' diyorlar. OHAL, yatırım gelişini etkiliyor doğru ama OHAL niye geldi? Bir mecburiyetten dolayı geldi. Türkiye çok karmaşık bir darbe girişimine sahne oldu ve terör örgütü hendek siyaseti ile işi çok yeni bir boyuta taşıdı. O dönemde DEAŞ'ın bölücü terör örgütünün saldırıları var. Parti olarak biz OHAL istemeyiz. Türkiye OHAL'le terörün nefesini kısmıştır. Bu söylemlerde işi bağlamında tutmak lazım. 2002'den sonra hemen OHAL'e son veren iktidarız. Türkiye terörle mücadelede eli rahatladığı an bir gün dahi OHAL devam etmeyecek.
    'VERGİLERİ ARTIRMADAN VERGİ TABANINI GENİŞLETECEK REFORM MECLİS'TE'
    • İnternet, alışiveriş, e-ticaret
      © AA /
      Yurt dışından postayla gelen eşyada vergi muafiyeti indirildi
      Türkiye bir seçime gidiyor. Biz gereken tepkiyi verdik. Ne gerekiyorsa vereceğiz. İlave endişelerin giderilmesi lazım. Kamu maliyesine ilişkin. Türkiye seçim sonrasında bu atılan adımları telafi edecek düzenleme kabiliyetine sahip. Vergileri artırmadan vergi tabanını genişletecek reform Meclis'te. Kamunun borç sorunu yok.
    'FİRMALARIMIZA DESTEK VERECEĞİZ, KAYITSIZ DEĞİLİZ'
    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA /
      Erdoğan'dan ekonomi yönetimine faiz tepkisi: Arkamdan iş çeviriyorlar
      Gerektiğinde firmalarımıza yapılandırma konusunda güçlü destek vereceğiz, kayıtsız değiliz. Firmalarımız döviz ile borçlanacak ama geri ödeme kapasitesi olan borçlanacak, KOBİ'lere ilişkin kısım devreye girdi. Aynı şeyi büyük firmalara da yapacağız. Bu reform ortalık yatışınca başlı başına Türkiye'nin notunu iyileştirmeye ve kırılganlığı azaltmaya yeterlidir.

    'ENDİŞELERİ GİDERMEK İÇİN YATIRIMCILARLA DİYALOĞA GİRECEĞİZ'

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Bloomberg'te Guy Johnson'ın sorularını yanıtladı.
      © AA /
      Reuters: Erdoğan'la görüşen uluslararası yatırımcılarda 'şok ve dehşet'
      Bankacılık sektörü sağlam olmaya devam ediyor. Karlılık devam ediyor. Bankacılık sektörü aşırı borçlu mu, o da değil. Türkiye 15 yıl öncesine göre istihdamda üretimde sanayide ihracatta her alanda daha ileri. Liranın efektif olarak geride kalması gerçeklikten kopuşu ifade ediyor. Adımı attıktan sonra iletişim daha kolay. Merkez bankamız çok güçlü bir tepki vermiştir, gerekirse ilave tepki verecektir. Endişeleri gidermek için de yatırımcılarla diyaloğa gireceğiz. 1-2 hafta içinde bunun da güçlü yansımasını göreceğiz.

    'BÖYLE SÖYLEMLER TÜRKİYE'YE BÜYÜK ZARAR VERİYOR'

    • Halkbank
      © AFP 2018 / OZAN KOSE
      Halkbank'tan açıklama: Hakkımızda alınmış idari veya mali bir karar yok
      Yapısal reformlar konusunda da çok önemli mesafeler kat ettik. Önümüzdeki dönemde enflasyonu aşağı çekme konusunda maliye politikası uygulamaya girecek. Enflasyon ve cari açığı düşürme konusunda güçlü adımlar atılacak. Dün Cumhurbaşkanımız beyanname açıkladı. Kur rejimi değişmeyecek. Bunlar ekonomiye zarar veren, endişeleri artıran söylemlerdir. Kur rejiminde hiçbir zaman değişiklik ne konuşulmuş, ne tartışılmıştır. Ne de olacaktır. Dalgalı kur rejimi bu şokları absorbe etmemizde yararlı. Ne Merkez Bankası bağımsızlığından ne piyasa ekonomisinden geri adım atılması söz konusu değil. Bunlar içeride de dışarıda da etkili oluyor. Böyle dışa açık ekonomide bu türden söylemler siyaseten kendilerine alan kazandırıyormuş gibi görünebilir ama Türkiye'ye büyük zarar veriyor.

    'MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞI SON DERECE ÖNEMLİ'

    • Merkez Bankası'nın ne zaman ne yapması gerektiği konusunda fikir beyan etmedim. Merkez'in bağımsızlığı son derece önemlidir, hükümet olarak buna önem veriyoruz. Para politikası önemli bir alandır. 
    • Piyasaların, yatırımcıların endişelerini anlıyoruz. Gerekli adımları attık, atmaya devam edeceğiz. İletişim kurmaya devam edeceğiz.

    TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile yatırımcılarla Londra'da yapacağı görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlayan Şimşek, yatırımcılara "Para politikasında normalleşme sadeleşme süreci devam edecek. Mali disiplin devam edecek. Gündemde yeni vergi artışı ya da vergi yok" mesajlarının verileceğini bildirdi.

    Ayrıntılar geliyor.

    Etiketler:
    Faiz, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Mehmet Şimşek, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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