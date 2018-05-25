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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Fransa, Rusya'ya 1 milyar euro'luk doğrudan yatırım yapacak

    © Sputnik /
    Ekonomi
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    Rusya ve Fransa, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Rusya'ya 1 milyar euro'luk doğrudan yatırım yapılmasını öngören 6 anlaşma imzaladı. Total ve Novatek de, 25.5 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı.

    SPIEF-2018 için St. Petersburg'a giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. 

    Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev'in yaptığı açıklamaya göre Putin ve Macron arasındaki görüşmenin ardından iki ülke arasında 6 anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmaların toplam hacmi 1 milyar euro (1.17 milyar dolar) oldu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © AFP 2018 / Etienne LAURENT
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    TOTAL VE NOVATEK'TEN 25.5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

    Öte yandan Fransız petrol ve doğalgaz şirketi Total, Rus Novatek ile Arktik Sıvılaştırılmış Doğal Gaz-2 Projesi'ne katılımı öngören 25.5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. 

    Novatek CEO'su Leonid Mihelson'un sözlerine göre Total, projede yüzde 10 paya sahip olacak ve bu oran yüzde 15'e kadar çıkarılabilecek.

    Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) ve Fransa Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu da, barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında işbirliğine yönelik stratejik ortaklık belgesine imza attı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © Sputnik /
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    Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Fransa ile SPIEF sırasında kullanılmış nükleer yakıtın yeniden rejenerasyonuna ilişkin 1 milyar dolarlık anlaşma imzalayabileceklerini de kaydetti.

    MACRON: RUSYA, ULUSLARARASI SORUNLARI ÇÖZMEDE VAZGEÇİLMEZ BİR YERE SAHİP

    Bu arada Macron, Putin'le başta Suriye ve İran konuları olmak üzere uluslararası gündemdeki çeşitli konuları ele aldıkları görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın uluslararası sorunları çözmede vazgeçilmez bir yere sahip olduğunun farkındayım" dedi.

    MACRON, 'SEVGİLİ VLADİMİR' DEDİ

    İkilinin dünkü basın toplantısında Rus liderin geçen yılki Paris ziyaretinde hissedilen gergin hava yoktu. Hatta Macron, konuşması sırasında Rus mevkidaşına 'sevgili Vladimir' diye hitap etti ve özellikle Fransa'nın finale kalması halinde 2018 FIFA Dünya Kupası için Rusya'ya tekrar geleceğini belirtti.

    Etiketler:
    Fransa Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ), Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom), Emmanuel Macron, Kirill Dmitriyev, Vladimir Putin, Fransa, Rusya
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