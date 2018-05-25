Fransa, Rusya'ya 1 milyar euro'luk doğrudan yatırım yapacak

Rusya ve Fransa, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Rusya'ya 1 milyar euro'luk doğrudan yatırım yapılmasını öngören 6 anlaşma imzaladı. Total ve Novatek de, 25.5 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı.

SPIEF-2018 için St. Petersburg'a giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev'in yaptığı açıklamaya göre Putin ve Macron arasındaki görüşmenin ardından iki ülke arasında 6 anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmaların toplam hacmi 1 milyar euro (1.17 milyar dolar) oldu.

© AFP 2018 / Etienne LAURENT Putin: Macron’la ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çıkma kararını görüştük

Öte yandan Fransız petrol ve doğalgaz şirketi Total, Rus Novatek ile Arktik Sıvılaştırılmış Doğal Gaz-2 Projesi'ne katılımı öngören 25.5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Novatek CEO'su Leonid Mihelson'un sözlerine göre Total, projede yüzde 10 paya sahip olacak ve bu oran yüzde 15'e kadar çıkarılabilecek.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) ve Fransa Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu da, barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında işbirliğine yönelik stratejik ortaklık belgesine imza attı.

Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Fransa ile SPIEF sırasında kullanılmış nükleer yakıtın yeniden rejenerasyonuna ilişkin 1 milyar dolarlık anlaşma imzalayabileceklerini de kaydetti.

MACRON: RUSYA, ULUSLARARASI SORUNLARI ÇÖZMEDE VAZGEÇİLMEZ BİR YERE SAHİP

Bu arada Macron, Putin'le başta Suriye ve İran konuları olmak üzere uluslararası gündemdeki çeşitli konuları ele aldıkları görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın uluslararası sorunları çözmede vazgeçilmez bir yere sahip olduğunun farkındayım" dedi.

MACRON, 'SEVGİLİ VLADİMİR' DEDİ

İkilinin dünkü basın toplantısında Rus liderin geçen yılki Paris ziyaretinde hissedilen gergin hava yoktu. Hatta Macron, konuşması sırasında Rus mevkidaşına 'sevgili Vladimir' diye hitap etti ve özellikle Fransa'nın finale kalması halinde 2018 FIFA Dünya Kupası için Rusya'ya tekrar geleceğini belirtti.